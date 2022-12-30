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  4. SON DAKİKA | Elektrik fiyatları değişti! Elektrik tavan fiyatı... EPDK duyurdu: Sanayi grubunda yüzde 16 indirim! Meskende...

SON DAKİKA | Elektrik fiyatları değişti! Elektrik tavan fiyatı... EPDK duyurdu: Sanayi grubunda yüzde 16 indirim! Meskende...

30.12.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Elektrik fiyatları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldığını duyurdu. Öte yandan Yılmaz, yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam olmadığını söyleyerek halihazırda meskenlerin en düşük tarifeden yararlandığını belirtti. İşte son dakika elektrik indirimi haberinin detayları...

SON DAKİKA | Elektrik fiyatları değişti! Elektrik tavan fiyatı... EPDK duyurdu: Sanayi grubunda yüzde 16 indirim! Meskende...

Son dakika haberi: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatları ile alakalı önemli gelişmeyi duyurdu. Vatandaşlar tarafından mesken aboneleri için yeni tarife döneminde elektriğe zam olup olmayacağı merak edilirken Yılmaz, önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz "Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır." dedi. Öte yandan sanayi grubunda da indirim oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SANAYİ GRUBUNDA İNDİRİM

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Yılmaz yaptığı açıklamasında “Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük." şeklinde konuştu.

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EPDK elektrik

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