Fiyatları cep yaktı! Bodrum'daki ünlü mekandan rekor kuver ücreti! Görenler inanamadı

Her sene yüksek fiyatlarıyla cep yakan Bodrum fahiş fiyatlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 9 günlük Kurban Bayramı'nda dolan Bodrum'da ünlü bir mekanın aldığı kuver ücreti sosyal medyada gündem oldu. Fişte bir masaya 19 bin 180 TL'lik kuver ücreti alındığı görüldü. Fişteki ücreti görenler gözlerine inanamadı.

SADECE İÇECEK VE MEYVEYE 166 BİN LİRA HESAP

20 bin TL'lik kuver ücreti ödeyen, sadece içecek ve meyve alan müşteriye 166 bin 721 TL'lik hesap geldi. Adisyonu sosyal medya hesabından paylaşan kişi, "Bu dolandırıcılık. Bir şişe için bizden aldıkları ücret…" ifadesini kullandı.

Bodrum'da daha önce de 1 milyon 115 bin liralık hesap gündem olmuştu.







