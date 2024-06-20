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Fiyatları cep yaktı! Bodrum'daki ünlü mekandan rekor kuver ücreti! Görenler inanamadı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 09:35
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Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılmasının ardından Türkiye'nin gözde tatil yeri Bodrum doldu taştı. Fahiş fiyatlarıyla gündem olan Bodrum bu kez kuver ücretiyle gündem oldu. Lahmacun, dondurma, beach giriş ücretlerinden sonra 20 bin TL'ye dayanan kuver ücretini görenler gözlerine inanamadı.

Fiyatları cep yaktı! Bodrum'daki ünlü mekandan rekor kuver ücreti! Görenler inanamadı

Her sene yüksek fiyatlarıyla cep yakan Bodrum fahiş fiyatlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 9 günlük Kurban Bayramı'nda dolan Bodrum'da ünlü bir mekanın aldığı kuver ücreti sosyal medyada gündem oldu. Fişte bir masaya 19 bin 180 TL'lik kuver ücreti alındığı görüldü. Fişteki ücreti görenler gözlerine inanamadı.

SADECE İÇECEK VE MEYVEYE 166 BİN LİRA HESAP

20 bin TL'lik kuver ücreti ödeyen, sadece içecek ve meyve alan müşteriye 166 bin 721 TL'lik hesap geldi. Adisyonu sosyal medya hesabından paylaşan kişi, "Bu dolandırıcılık. Bir şişe için bizden aldıkları ücret…" ifadesini kullandı.

Bodrum'da daha önce de 1 milyon 115 bin liralık hesap gündem olmuştu.

fiş


Express


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Bodrum fiyat
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