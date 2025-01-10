Fiyatları yüzde 100 arttı! Bakanlık zam oranını duyurmuştu ama beklenildiği gibi olmadı... 100 bin liraya çıkınca vatandaş isyan etti: 'Bu bir soygundur'

Özel okullarda erken kayıt hareketliliği başladı. Yüzde 55'e varan zam oranı ile kayıtlarına başlayan okullar için veliler dert yanmaya başlarken bazı yabancı liselerde hazırlık sınıfı ücretinin önümüzdeki eğitim döneminde 2 milyon TL’ye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, eğitim ücretlerini istedikleri gibi artıramayan okullar çareyi yemek ve ek ders ücretlerinin artırılmasında buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Yönetmeliği’nde, “Okulların anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin başlangıçları için belirledikleri öğrenim ücretinde fahiş oranda artış yapamamalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır” ifadesi bulunuyor ama okullarda ilk sınıfa başlamanın bedeli oldukça yüksek.

ÖZEL OKULLARDA FAHİŞ FİYAT

Yabancı okullarda ise durum vahim. Şu an ki öğretim yılı için 1 milyon lira ödendiğini belirten veliler, bu yıl için de 2 milyon liraya yaklaşacağını aktardı. Öğretim ücretinin yanı sıra, forma, ulaşım, kitap, kırtasiye, yemek de dahil edilince bu fiyatın üzerine de çıkılıyor.Vatandaş bu durumdan rahatsızlığını ise sık sık dile getiriyor. Konu ile ilgili konuşan bir vatandaş, "Çocuklar yabancı bir özel okulu kazanma başarısını gösterseler bile bu rakamları ödeyemeyeceğimiz için gidemeyecek. Bu fırsat eşitliğine aykırı bir durum” sözlerini kullandı.

YÜZDE 100 ZAM

Çocuğu özel okula gidem bir veli, fiyatların yüzde 100 arttığını belirterek, "Bakanlık eğitim ücretine sınır koyabiliyor ama okullar, yemek ücretini ve gelir gider başlığı altında aldığı ücreti nasıl isterse o kadar artırabiliyor. Okulun yemek ücreti 110 bin, genel gider 35 bin. geçen seneki rakamlara göre yüzde 100 bir artış söz konusu ve okullar bunları zorunlu kılıyor. Bu bir soygundur ve bakanlık bir an önce fahiş artan yemek ücretlerine ve bizlere bir fatura ile belirtilmeyen genel gider ücretlerine de sınırlama getirmelidir" şeklinde konuştu.

EVDEN YEMEK GETİRMEK YASAK

Çocukların evden yemek getirmesine de izin vermeyen özel okul sahipleri için konuşan veliler, "Çocuklar zaten çoğunlukla bu yemekleri yemiyor. Yemeği biz göndermek istesek okul kabul etmiyor, yemek ücreti ödemeye zorunlu tutuluyoruz” dedi.