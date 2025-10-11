FİNANS

Fiyatta etiket kriziyle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Dikkat! Artık ücretten düşecek…

Market fiyatlarında tüketicilerin sürekli şikayet ettiği etiket rakamlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilerin fiyat bilgilerine kolayca ulaşması hedefleniyor. İş yerlerinin fiyat etiketlerinde şeffaf olmaları zorunlu hale geliyor. İşte detaylar…

Enflasyon nedeniyle sürekli artan rakamlar etiket fiyatlarında da tüketiciye büyük zorluk çıkarıyordu. Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe gitti. 11 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, hem tüketicilerin fiyat bilgilerine erişimini kolaylaştırmayı hem de iş yerlerinde şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Bakanlık, ambalaj ağırlıklarından fiyat listelerine kadar birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Artık açık halde satılan ürünlerin tartıldığı kapların ağırlığı (dara) ürün fiyatını etkilemeyecek şekilde hesaplanacak.

Fiyat listelerine karekod eklenerek tüketicilerin fiyat bilgisine kolayca ulaşması sağlanacak. Kitap, dergi ve gazete gibi ürünlerin fiyat bilgisi elektronik cihazlarla da sunulabilecek. Ayrıca cihazlar çalışır ve kolay erişilebilir olacak.

FİYAT LİSTELERİ İŞLETMELERİN GİRİŞİNE ASILACAK

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde fiyat listeleri giriş kapılarına ve masalara asılacak veya takılacak. Liste karekod şeklinde de gösterilebilecek.

İndirimli satışlarda esas alınacak fiyat, indirimin uygulanmasından önceki en düşük fiyat olacak. Bakanlık, fiyat listelerine dair verilerin sistem üzerinden kamuoyuna ve ilgili kurumlara aktarılmasını zorunlu kılıyor.

ÜRÜN KABININ AĞIRLIĞI FİYATTAN DÜŞÜLECEK

Bütün ürünlerin fiyatları listelerde eksiksiz yer alacak. Servis ücreti veya ek ücretler de açıkça belirtilmek zorunda olacak. Açık satılan ürünlerde net miktar belirlenirken, ürün kabının ağırlığı fiyat hesabından düşülecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

