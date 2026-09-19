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İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı

BDDK, İran merkezli Bank Mellat’ın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet iznini kaldırdı. 18 Eylül tarihli karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükmüne dayanılarak Resmî Gazete’de yayımlandı.

İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı
Cansu Çamcı

BDDK, İran merkezli Bank Mellat’ın İstanbul’daki Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet iznini kaldırdı.

Karara, bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturmasını düzenleyen kanun hükmü dayanak gösterildi.

RESMİ GAZETE'NİN BUGÜNKÜ SAYISINDA YAYIMLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 18 Eylül 2026 tarihli kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izni, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kaldırıldı.

Söz konusu hüküm, yapılan denetimler sonucunda bir bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturduğunun belirlenmesi halinde BDDK’ye bankanın faaliyet iznini kaldırma veya bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devretme yetkisi veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran bddk
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