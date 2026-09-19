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Türkiye’de elektrikli araç kullanımı artıyor!

Türkiye’de elektrikli araç kullanımındaki artışla birlikte şarj hizmeti piyasasında gerçekleşen elektrik tüketimi de yükselmeye devam ediyor. Ağustos 2026 döneminde ülke genelinde faaliyet gösteren şarj ağı işletmecilerinin istasyonlarında toplam 97 bin 469 MWh elektrik tüketimi gerçekleşti.

Türkiye’de elektrikli araç kullanımı artıyor!

Türkiye’de elektrikli araç kullanımındaki artışla birlikte şarj hizmeti piyasasında gerçekleşen elektrik tüketimi de yükselmeye devam ediyor. Ağustos 2026 döneminde ülke genelinde faaliyet gösteren şarj ağı işletmecilerinin istasyonlarında toplam 97 bin 469 MWh elektrik tüketimi gerçekleşti. Aynı dönemde 3 milyon 527 bin 70 şarj işlemi gerçekleştirilirken, şarj başına ortalama elektrik tüketimi 27,63 kWh oldu. Toplam şarj süresi ise 3 milyon 650 bin 668 saate ulaştı.

Ağustos ayına ilişkin saatlik tüketim verileri incelendiğinde, elektrikli araçların şarj edilmesinde en yüksek tüketimin 16.00-17.00 saatleri arasında 6 bin 496 MWh ile gerçekleştiği görüldü. Bu saati, 17.00-18.00 arasında 6 bin 487 MWh ve 18.00-19.00 arasında 6 bin 435 MWh tüketim izledi. Böylece 16.00-19.00 saatleri arasında toplam 19 bin 419 MWh elektrik tüketildi. Günün en düşük saatlik tüketimi ise 04.00-05.00 saatleri arasında 922 MWh olarak gerçekleşti.

Günlük tüketim verilerinde ise hafta sonu öne çıktı. Ağustos ayında cumartesi günü 17 bin 535 MWh, pazar günü ise 17 bin 280 MWh elektrik tüketildi. Hafta içindeki en yüksek günlük tüketim 14 bin 995 MWh ile pazartesi günü, en düşük günlük tüketim ise 11 bin 64 MWh ile salı günü gerçekleşti.

Elektrikli araç şarj altyapısındaki büyüme de devam ediyor. Türkiye genelinde bugün itibarıyla 48 bin 649 şarj noktası bulunuyor. Bu noktaların 21 bin 116’sı DC (hızlı), 27 bin 533’ü ise AC (yavaş) niteliğinde. Özellikle DC şarj noktalarındaki artış, elektrikli araç kullanıcılarının daha kısa sürede şarj hizmetinden yararlanabilmesine katkı sağlıyor.

Ağustos ayında gerçekleşen toplam elektrik tüketiminin 60 bin 621 MWh’lik kısmı, yüzde 62,20’sine karşılık gelecek şekilde YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti. Söz konusu istasyonlarda tüketilen elektrik enerjisinin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildi.

Elektrikli araç şarj hizmeti piyasasında tüketim verilerinin saatlik, günlük ve aylık bazda izlenmesiyle birlikte şarj altyapısının kullanımına ilişkin daha kapsamlı bir veri seti de oluşuyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından şarj hizmeti piyasasına ilişkin düzenleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek yeterli ve sürdürülebilir şarj altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Türkiye genelindeki şarj istasyonlarının coğrafi konumları, soket sayıları, şarj tipleri ve güçleri, anlık müsaitlik durumları, ödeme yöntemleri ve fiyat bilgileri, EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye elektrikli araç
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