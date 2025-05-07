Forbes En Zengin 100 Türk listesinde dikkat çeken ayrıntı! Kendi servetini yaratan en genç isimler...

Forbes Türkiye dergisi 4 yıl aradan sonra En Zengin 100 Türk listesini açıkladı. 5,5 milyar dolar ile Murat Ülker, 4,8 milyar milyar dolar ile Uğur Şahin, 4,3 milyar dolar ile Cemil Kazancı, 4 milyar dolar ile Eren Özmen ve 3,8 milyar dolar ile Fatih Özmen listede ilk 5’i oluşturdu.

Listenin zirvesinde uzun süredir bu unvanı elinde tutan 5,5 milyar dolarlık mal varlığı ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Murat Ülker yer aldı. Murat Ülker’i COVID-19 döneminde geliştirdiği aşı ile birçok hayatı kurtaran BioNTech’in sahibi Uğur Şahin izledi. Şahin’in mal varlığı 4,8 milyar dolar olarak açıklandı. Kazancı Holding’in sahibi Cemil Kazancı 4,3 milyar dolar serveti ile üçüncü sırada yer aldı.

Listede dikkat çeken önemli bir nokta 45 yaş altı gençlerin sayısının artması oldu. Listeye 7 isim 45 yaş altı olarak girdi. Bunların üçü Koç Ailesi üyesi İpek Kıraç, Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç. Yıldız Holding ailesi üyesi Ahmet Özokur, Esas Holding ailesi üyesi Kazım Köseoğlu yine listede yer alan diğer isimler.

Bu isimlerin çoğu, ailelerinin kurduğu şirketlerin varisi olan isimler. Kendi servetini yaratanları sayısı 59. Ancak kendi servetini yaratan 45 yaş altı iki dolar milyoneri göze çarpıyor. Bunlar Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Bayraktar ve Nef Yönetim kurulu Başkanı Erden Timur. En Zengin 100 listesinde 24. sırada yer alan yer alan Baykar’ın bir diğer ortağı Haluk Bayraktar (46) da kendi servetini yaratan 45 yaş altı en genç isimlere en yakın isim oldu. İlerleyen yıllarda açıklanacak listelerde kendi girişimlerini kurarak dolar milyoneri kulübüne girecek isimlerin artması bekleniyor.

İŞTE EN ZENGİN 45 YAŞ ALTI GENÇLER