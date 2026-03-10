FİNANS

Forbes listesinde Türkiye'nin dolar milyarderi yerini aldı! Toplam servet dudak uçuklattı

Türkiye’nin 2026 dolar milyarderleri listesi açıklandı! Hamdi Ulukaya zirvede, Murat Ülker, Şaban Cemil Kazancı ve Uğur Şahin ilk 10’da. Listenin toplam serveti 106 milyar dolar. Türkiye'den sekiz yeni isim ve ünlü aileler listeye girdi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Bu yıl Türkiye’nin dolar milyarderleri listesinde 43 kişi yer aldı. Listeye sekiz yeni isim eklendi ve bir kişi de yeniden sıralamaya girdi. Milyarderlerin toplam serveti 106 milyar dolar ile geçen yıla göre 26,6 milyar dolar arttı.

Forbes listesinde Türkiye nin dolar milyarderi yerini aldı! Toplam servet dudak uçuklattı 1

ZİRVEDE HAMDİ ULUKAYA: YOĞURT KRALI

ABD’de Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya, listenin tepesinde yer alıyor. Küresel sıralamada 219. sırada bulunan Ulukaya, Türkiye’nin en değerli dolar milyarderi konumunda.

Forbes listesinde Türkiye nin dolar milyarderi yerini aldı! Toplam servet dudak uçuklattı 2

İLK KEZ LİSTEYE GİRENLER DE VAR

Listeye bu yıl Tera Holding’in kurucusu Emre Tezmen ve babası Oğuz Tezmen, Kazancı ve Tara ailelerinden Tülay Kazancı, Mehmet Kazancı, Ceyda Lale Tara, Yasemin Zeynep Keyman ve Leyla Tara Suyabatmaz, Gülçelik Ailesi’nden Vildan Gülçelik ilk kez girdi. Geçen yıl kaybettiği ünvanını geri alan Turgay Ciner de listede yerini aldı.

Forbes listesinde Türkiye nin dolar milyarderi yerini aldı! Toplam servet dudak uçuklattı 3

TÜRKİYE’NİN İLK 10 DOLAR MİLYARDERİ

*Hamdi Ulukaya

*Murat Ülker

*Şaban Cemil Kazancı

*Eren Özmen

*Fatih Özmen

*Uğur Şahin

*Erman Ilıcak

*Ferit Faik Şahenk

*Filiz Şahenk

*Semahat Sevim Arsel

Türkiye Forbes zengin Hamdi Ulukaya Dolar milyarderleri
