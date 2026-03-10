Forbes listesinde Türkiye'nin dolar milyarderi yerini aldı! Toplam servet dudak uçuklattı

Bu yıl Türkiye’nin dolar milyarderleri listesinde 43 kişi yer aldı. Listeye sekiz yeni isim eklendi ve bir kişi de yeniden sıralamaya girdi. Milyarderlerin toplam serveti 106 milyar dolar ile geçen yıla göre 26,6 milyar dolar arttı.

ZİRVEDE HAMDİ ULUKAYA: YOĞURT KRALI

ABD’de Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya, listenin tepesinde yer alıyor. Küresel sıralamada 219. sırada bulunan Ulukaya, Türkiye’nin en değerli dolar milyarderi konumunda.

İLK KEZ LİSTEYE GİRENLER DE VAR

Listeye bu yıl Tera Holding’in kurucusu Emre Tezmen ve babası Oğuz Tezmen, Kazancı ve Tara ailelerinden Tülay Kazancı, Mehmet Kazancı, Ceyda Lale Tara, Yasemin Zeynep Keyman ve Leyla Tara Suyabatmaz, Gülçelik Ailesi’nden Vildan Gülçelik ilk kez girdi. Geçen yıl kaybettiği ünvanını geri alan Turgay Ciner de listede yerini aldı.

TÜRKİYE’NİN İLK 10 DOLAR MİLYARDERİ

*Hamdi Ulukaya

*Murat Ülker

*Şaban Cemil Kazancı

*Eren Özmen

*Fatih Özmen

*Uğur Şahin

*Erman Ilıcak

*Ferit Faik Şahenk

*Filiz Şahenk

*Semahat Sevim Arsel