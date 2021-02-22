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Ford Otosan'da usulsüzlük: Tazminat davası açıldı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2021 10:27 | Son Güncelleme

Ford Otosan, usulsüzlükler ve suistimaller yaptığı tespit edilen iki çalışanı hakkında 247.8 milyon TL tutarında tazminat davası açtığını duyurdu.

Ford Otosan'da usulsüzlük: Tazminat davası açıldı!

Ford Otosan bayi alacakları ve cari hesapları ile ilgili tespit edilen usulsüzlükler ve suistimallerin ardından iki çalışanı hakkında 247.8 milyon TL tutarında tazminat davası açtığını duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "Söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247.8 milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır" denildi.

Şirket ilgili usulsüzlüğün "Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanı" tarafından yapıldığını belirtti.

Açıklamada, konunun finansal raporlar üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Reuters

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