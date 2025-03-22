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Fransa'nın para birimi nedir? Fransa'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
22.03.2025 03:07
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Her ülkenin kendine has bazı özellikleri bulunur. Yüzölçümleri, nüfusları, konuşulan yaygın dilleri, para birimleri, başkentleri, komşuları gibi çeşitli durumlar ülkelerin özellikleri üzerinde belirleyici etkenlerdir.

Fransa'nın para birimi nedir? Fransa'nın para biriminin kodu ve sembolü

Köklü bir geçmişe ve önemli gelişmelere sahip olan Fransa denizaşırı toprakları bulunan ülkelerden biridir. Avrupa kıtasında Belçika, İsviçre, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Andorra ve Monako ile komşudur. Korsika Adası da Fransa’ya bağlıdır ve ülkedeki denizaşırı şehirlerde de Fransız Guyanası sayesinde Brezilya ve Surniam’a da sınırları bulunur. Yarı başkanlık sisteminin uygulanması ile üniter bir devlet özelliğine sahip olan Fransa’da geçerli olan ilkeler İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde yazılı olarak açıklanmıştır.

Fransa'nın para birimi nedir?

Son derece güçlü bir ekonomisi olduğu bilinen Fransa, satın alma gücü paritesi yüksekliği ile dünya çapında yedinci sırada yer alır. Ayrıca dünyadaki en çok ziyaret edilen ülke olma özelliğine de sahiptir. Adının anlamı Frankların Yurdu olan Fransa’da 2000 yılından itibaren Euro para birimi geçerli olmuştur.

Fransız Devrimi’nin yaşandığı 1789 yılına dek krallığın sürdüğü ülkede bu tarihten itibaren üniter yarı başkanlık sistemi cumhuriyeti geçerli olmaya başlamıştır. Frank ismi ise Roma İmparatorluğu’nun yok olmasından Ortaçağ adı verilen döneme dek yaygın olarak kullanılmıştır.

Fransa'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Fransa’da kullanılan para birimi Fransız frangıdır. Bu para birimi ülkede kullanılan en eski para birimi olma özelliğine de sahiptir. Ancak 2002 yılından itibaren ülkede Euro kullanım başlamıştır ve Fransız frangı kullanımı iptal edilmiştir. Artık geçerliliği kalmayan Fransız frangı para biriminin simgesi ₣ ve kodu FRF iken güncel olarak kullanılan Euro para birimine ait olan kod EUR’dur.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından resmi para birimi olarak kullanılabilen Euro para birimi başka ülkelerde de kullanılmaktadır. 1 Ocak 2002 tarihinden bu yana kullanılan Euro para biriminin kullanıldığı diğer bazı ülkeler şunlardır:

  • Avusturya
  • Hollanda
  • İrlanda
  • Estonya
  • Almanya
  • Finlandiya
  • Slovakya
  • Yunanistan
  • Portekiz
  • Malta
  • Lüksemburg
  • Yunanistan
  • Slovenya

  • Hırvatistan

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Fransa
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