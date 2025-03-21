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Fransız banka Dolar/TL için kararını verdi! Dolar yükselişi tahminleri aşınca...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.03.2025 14:46
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Fransız banka Societe Generale banka dolar/TL'de kısa pozisyonunu kapatma kararı aldı. Yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın Türk lirasını mümkün olduğunca istikrarlı tutmaya odaklanacağı vurgulandı.

Fransız banka Dolar/TL için kararını verdi! Dolar yükselişi tahminleri aşınca...

Fransız banka SocGen Stratejisti Phoneix Kalen dolar/TL'de kısa pozisyonlarını kapattıklarını açıkladı. Kasım'da açılan pozisyonda giriş seviyesi 34,53 olmuştu.

SocGen'in raporunda önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk lirasını mümkün olduğunca istikrarlı tutmaya odaklanacağı vurgulandı.

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Banka Nisan ayında TCMB'den bir faiz indirimi beklemezken, Haziran'da 150 baz puanlık indirim, Temmuz'da da 200 baz puanlık indirim öngördü.

Bankaya göre yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 35 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
banka Merkez Bankası
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