Fransız banka Dolar/TL için kararını verdi! Dolar yükselişi tahminleri aşınca...

Fransız banka SocGen Stratejisti Phoneix Kalen dolar/TL'de kısa pozisyonlarını kapattıklarını açıkladı. Kasım'da açılan pozisyonda giriş seviyesi 34,53 olmuştu.
SocGen'in raporunda önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk lirasını mümkün olduğunca istikrarlı tutmaya odaklanacağı vurgulandı.
Banka Nisan ayında TCMB'den bir faiz indirimi beklemezken, Haziran'da 150 baz puanlık indirim, Temmuz'da da 200 baz puanlık indirim öngördü.
Bankaya göre yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 35 oldu.
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