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Fuzul Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Burak Salman: Fuzul ev de aldırır oto da!

16.04.2024 12:13
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Bir finans şirketi olarak güven temelli iletişim stratejimizi, daha yalın ve herkes tarafından anlaşılabilir bir hâle getirmeyi amaçladık. Bu yılki ilk reklam filminde tasarruf finansman sisteminin özünü en iyi şekilde tanımladığımızı düşündüğümüz "Fuzul Ev de Aldırır Oto da" sloganını ön plana çıkardık.

Fuzul Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Burak Salman: Fuzul ev de aldırır oto da!

Fuzul olarak reklam anlamında tabiri caizse suskun geçirdiğimiz bir yılın ardından sesimizi çok güçlü bir şekilde duyurmak istedik. 2024’ün ilk çeyreğinde "Fuzul Ev de Aldırır Oto da" reklam filmiyle ekranlarda yer aldık. Reklam filminde kullanılan giysilerden aksesuarlara kadar her bir ayrıntıyı titizlikle seçerek, senaryodaki bütün detayları özenle inşa ettik. Tüm süreci adım adım hesapladık ve günümüz teknolojilerinin bizlere sunduğu imkânlardan faydalanarak en iyisini yapmak için titizlikle çalıştık.

54 Saniyenin Arkasında Ülkemizin En İyi Reklam Ekipleri Var

Ekranlarda görünen 54 saniyenin arkasında ülkemizin en iyi reklam ekipleri var. Bu 54 saniye; büyük bir emeğin, azimli bir çalışmanın ve çabanın bir ürünü olarak karşımızda duruyor. Reklamımız, Türkiye’nin en köklü ve başarılı ajanslarından bir tanesi olan Alametifarika imzası taşıyor.

Fuzul ile Alametirafika’nın arasındaki iletişime değinmek gerekirse şunları söyleyebilirim: Alametifarika ile aramızda hiçbir zaman marka-ajans ilişkisi olmadı. Biz hep tek bir ekip olabilmeyi başardık. Çekmeköy şubemizde çektiğimiz filmi, dedike bir ekip çalışmasıyla geride bıraktık. Sabahın erken saatlerinde başlayan set, akşam geç saatlerde sona erdi. Hem markanın hem de ajansın taşın altına elini koyduğu reklam filmine, ünlü müzisyen İsmail Derker eşsiz ezgisiyle renk kattı. Diğer yandan filmde şube personeli olarak görünen kişiler, gerçekten ekip arkadaşlarımız... Reklam filmi çekimi esnasında Yönetim Kurulu Başkanımız Eyüp Akbal, Yönetim Kurulu Üyemiz Furkan Akbal ve Genel Müdürümüz Sait Aytaç da bizleri yalnız bırakmadı.

Yönetmen Koltuğunda Duayen İsim Serdar Erener Yer Aldı

Reklam filminin yönetmeni Serdar Erener’den bahsetmeden olmaz. Kendisi onlarca başarılı projeye imza atmış bir sektör duayeni. Türk reklam sektörüne bakıldığında en başarılı işlerde onun ismini görmek mümkün. Kendisi aynı zamanda ajansımızın da reklam tasarımcısı ve çekeri. Bizler yönetmen koltuğunda oturmasını çok istedik. Kendisi de ürettikleri bu senaryoyu yönetmeyi isteyince çok güzel bir iş ortaya çıktı. Tasarruf finansman sektörünün duayeni Fuzul ile reklam sektörünün duayeni Serdar Erener aynı sette buluştu. Bunun üzerine de ekranların güvenilir ismi Murat Yıldırım ve sevgili eşi Iman Elbani de eklenince başarı kaçınılmaz oldu.

Reklam Yüzlerimizi Nasıl Belirledik?

Hem şirketimizin kurum kültürüne uygun hem de bizi bugünden daha ileriye taşıyacak bir reklam yüzü ile çalışmak istedik. Bu minvalde de toplum nezdinde güvenilir bir itibara sahip olan birçok ünlü üzerinde konuştuk, fikir teatilerinde bulunduk. Bizim için en doğru aday ise herkesin ekranlardan tanıdığı ve sevdiği Murat Yıldırım ve kıymetli eşi Iman Elbani oldu.

Kişilere, En Uygun Maliyetle Ev ve Araç Sahibi Olabilmenin Yolunu Gösterdik

Tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren markalar, hazırladıkları reklam filmleriyle en az bir kere sektörü tanımlamayı denedi. Biz ise bu filminde farklı bir yol izleyerek tasarruf finansman sistemini benzerlerinden ayrıştırıp faydayı ön plana çıkaran ve bu sayede hedef kitleyi harekete geçmeye teşvik eden bir senaryo kurguladık. Ajansımızla birlikte kurguladığımız reklam filminde yeni evlenen ve bebek sahibi olan çiftleri Fuzul şubesinde mutlu bir şekilde gördük. Bunun alt metninde Fuzul’e gelenlerin şubeden kolayca, güle oynaya, ev ve araç sahibi olarak mutlu ayrılacakları yatıyordu.

Fuzul olarak 2024 yılında yola çıkarken belirlediğimiz hedeflerden biri, yeni hedef kitlelere ulaşarak kategori genişletmekti. Bunun için de bir finans şirketi olarak güven temelli iletişim stratejimizi, daha yalın ve herkes tarafından anlaşılabilir bir hâle getirmeyi amaçladık. Bu yılki ilk reklam filminde de tasarruf finansman sisteminin özünü en iyi şekilde tanımladığını düşündüğümüz "Fuzul Ev de Aldırır Oto da" sloganını ön plana çıkarmaya karar verdik.

Reklam Filminde “Banka” Kelimesini Geçirerek Sektörde Bir İlki Gerçekleştirmiş Olduk

Reklamcılığın en önemli sacayaklarından biri “doğru zaman”dır. "Fuzul Ev de Aldırır Oto da" filminin doğru zamanının neden bu dönem olduğundan da bahsetmek istiyorum. Bugünkü ekonomik konjonktüre baktığımızda bankaların çok fazla kredi vermeye yanaşmadığını görüyoruz. Kredi faizleri oldukça yüksek ve insanların 120 aylık bir ev kredisi çektiklerinde bunun 4 ila 5 katı geri ödemek zorunda oldukları günlerdeyiz. Dolayısıyla kişilerin kredi ve faiz yüküne katlanmadan en uygun maliyetle ev ve araç sahibi olmalarına imkân sağlayan sistemin öncüsü olarak bu dönemi en doğru zaman olarak gördük. Reklam filmimizde hiçbir metafor kullanmadan en direkt şekilde faydaya odaklandık ve kişilere en uygun maliyetle, en kolay şekilde nasıl ev ya da araç sahibi olacaklarını en yalın biçimde anlattık. Bunu yaparken de bir finans kuruluşu olmasına rağmen Fuzul’ün bir banka olmadığının altını çizdik ve farkımızı da “kredi çekmek yok”, “faiz maliyeti yok” diyerek ortaya koyduk. Reklam filminde “banka” kelimesini geçirerek sektörde bir ilki de gerçekleştirmiş olduk.

Fuzul, Bankadan Farkını Net Bir Şekilde Ortaya Koydu

Reklam filminin sonuçlarından bahsetmeden hemen önce şunun altını çizmek istiyorum: Herkes bütçeli işlerden hızlı sonuçlar doğmasını ister, ancak marka olmak sağlam irade, kararlı duruş ve hatırı sayılır bir zaman gerektirir. Şüphesiz Fuzul, 30 yılı aşkın bir süredir güvenilir ve sağlam bir marka olduğu konusunda rüştünü ispatlamış durumda.

Reklam filminin sonuçları, tam da beklediğimiz gibi oldu. İşi, matematiksel manada ele alacak olursak web sitesi ziyaretleri, çağrı merkezi aranmaları ve dijitalden gelen web formlar bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu ilgi sayesinde doğru bir strateji kurgusu yapmış olduğumuzu da gördük. Hem bu veriler hem de reklamın ulaşması gereken kitleye kaç kere ulaştığı, ne sıklıkla ulaştığı gibi bilgiler tabii ki çok kıymetli. Evet; reklamın sonuçları sayısal bir veriye dayanmalı, ölçülebilir olmalı. Ancak yalnızca buna odaklanırsanız sadece reklam yaptığıız dönemde hatırlanırsınız. Bu da bilinçsizce ve üzerine düşünülmeden yapılan bir iletişim stratejisi olur. Matematiksel veriler, iyi bir kampanya dönemi geçirildiğini gösterse de reklam, verilmek istenen mesajı tam manasıyla veremeyebilir. Mesajı ne kadar verdiğiniz kadar, hangi dozda verdiğiniz de önemlidir. Reklamın başarısını legoya benzetebiliriz. Birden çok parametre doğru ve anlamlı şekilde bir araya geldiğinde başarıdan bahsetmek mümkün.

Herkes Ev ve Araç Sahibi Olana Kadar Durmayacağız

Bu yıl Murat Yıldırım ve Iman Elbani’nin rol alacağı iki reklam filmi daha çekeceğiz. Stratejimiz, yine kişilere Fuzul’ü en net ve yalın şekilde anlatmak olacak. Böylelikle reklam filmlerine güçlü bir şekilde devam edeceğimizi hem Fuzul’ü hem de tasarruf finansman sektörünü herkese en anlaşılır şekilde anlatmayı sürdüreceğimizi söyleyebilirim. Tüm Türkiye’yi ev ve araç sahibi yapana kadar sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Herkes faiz maliyetine katlanmadan bankadan kredi almadan ev ve araç sahibi olana kadar da durmayacağız. 2025 yılında arkamıza baktığımızda iletişim anlamında başarılarla geçmiş bir yıl görmek için çok çalışıyoruz.

Hayallerimiz, tecrübelerimizden büyük. İnancımız tam!


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