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Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.04.2024 13:50
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını bildirdi. "Hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Böylece üretilen petrol rekor seviyeye ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bağlanarak, "Petrol üretiminde bu hedefe ulaşarak bizim gücümüze güç katacaksınız." ifadelerini kullandı.

Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde günlük petrol üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, açıklamasında şunları kaydetti:

Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum milletimiz adına. Bu yolda bizi ilk günden destekleyen ve burayı gece gündüz takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Aziz milletimize onların dualarıyla, onların destekleriyle bugünlere geldiğimiz için bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

ERDOĞAN: GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAKSINIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bölgede çalışan işçilere seslendi. Telefondan hitap eden Erdoğan, "Sevgili işçi kardeşlerim. Bugün itibarıyla ulaştığınız seviye nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. İnanıyorumki 100 bin varil hedefine en kısa sürede ulaşacaksınız. Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Petrol üretiminde bu hedefe ulaşarak bizim gücümüze güç katacaksınız. Gabar'da istihdamı daha da artıracaksınız. Buranın zenginliğine zenginlik katacaksınız. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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