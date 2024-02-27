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Galatasaray ile Bilyoner'den sponsorluk anlaşması

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.02.2024 15:26
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Galatasaray Kulübü, online spor ve şans oyunları platformu Bilyoner ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Galatasaray ile Bilyoner'den sponsorluk anlaşması

Galatasaray Futbol Takımı'nda forma sol kol ve erkek basketbol takımında şort reklamı için Bilyoner ile sponsorluk anlaşması imzalandı.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile Bilyoner Üst Yönetici (CEO) Sencer Kutluğ katıldı.

Törende konuşan Dursun Özbek, Bilyoner ile iş birliklerinde yeni bir döneme girdiklerini belirterek, "Bilyoner, birçok branşta bize destek sağlamıştır. Bu iki büyük kurumun birbirine fayda sağlaması, Türk sporu için çok önemli. Türk sporunun en büyük kurumu olan Galatasaray ve sporda eğlence sektörünün öncü markası Bilyoner arasındaki bu iş birliği, örnek bir iş birliğidir. Bilyoner'in Türk sporuna yaptığı katkı yadsınamaz. Bu iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesi iki kuruma da büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Sponsorluk gelirlerini arttırmaları gerektiğinin altını çizen Dursun Özbek, şunları kaydetti: "Yönetime gelmemizden evvelki dönemde özellikle futbol takımı istenen başarıyı sağlayamamıştı. Böyle bir takımı devraldık ve ilk senede şampiyon olduk. Sponsorluklar başarıyla paralel gidiyor. Başarılı olduğunuzda sponsor desteği de artıyor. Geçtiğimiz sene ne rakiplerimiz ne de camiamız bu derece bir başarıyı bekliyordu. Takımımız son derece başarılı oldu. Şampiyonluk ve çalışmalarımızla sponsorluk gelirlerimiz de tarihimizdeki en üst seviyeye ulaştı. Niyazi Yelkencioğlu da hedefimiz olan 50 milyon avroyu geçtiğimizi belirtiyor. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Buna da ihtiyacımız vardı."

Niyazi Yelkencioğlu da Bilyoner ile olan iş birliklerinin uzun zamandır devam ettiğini anlatarak, "Bilyoner'in kulübümüze ve spora verdiği destek çok önemli. Futbolda ve diğer branşlarda yaptığımız anlaşmalarda Bilyoner'i birçok defa gördük. Bugün de yeni bir sayfa açmış bulunuyoruz. Bu işbirliğinin uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

'SPORA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Galatasaray ile yaptıkları bu işbirliğinden dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, "Bilyoner'in sektördeki 20 yıllık geçmişi boyunca sadece bir spor ve şans oyunları platformu olmanın ötesine geçmeyi ilke edindik. Sporun ve sporcunun yanında yer alarak, Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunmayı her zaman görev bildik. Galatasaray'ın sol kolunda yer alarak imzaladığımız bu yeni anlaşma, spora olan inancımızın ve yatırımlarımızın somut bir göstergesidir. Bu iş birliği ile hem Galatasaray'ın başarısına hem spor ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Kulüplerin, liglerin, federasyonların ve sporcuların yanında olmayı sürdüreceğiz. Spordan kazandığımız ile yine spora yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İllegal bahis platformlarının oluşturduğu sorunlardan söz eden Hitay, konuşmasına şöyle devam etti:

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"Türkiye'de spor sektörünün daha da güçlenmesi adına, illegal platformlara karşı ortak bir tutum oluşturulması gerekli. Bizler, ülkemizin en köklü yasal spor ve şans oyunları platformu olmanın verdiği sorumlulukla yasal platformların spor sektörü ve devletimiz için taşıdığı değeri her yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Kulüpler ile taraftarlara fayda sağlamaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya bundan sonra da öncelik vereceğiz. Galatasaray ile olan bu güçlü yol arkadaşlığımızın, önümüzdeki yıllarda da başarıyla devam edeceğine inanıyorum."

Bilyoner olarak tüm kulüplere eşit mesafede bulunduklarını belirten Emin Hitay, bu konuda yaşanan tartışmalara taraf olmadıklarını dile getirdi.

'YAPAY ZEKAYI FUTBOLA ENTEGRE ETMEYİ BAŞARDIK'

Bilyoner CEO'su Sencer Kutluğ ise Galatasaray ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını anlatarak, "Büyük hedefleri olan bir marka olarak, şampiyon bir kulüple iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz ve bu durum işimize karşı motivasyonumuzu daha da artıyor. Sponsorluklarımızı, spor dünyasıyla ortaklığımızı pekiştirmek ve sporseverlerin yaşamına renk katmak için güzel bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Sencer Kutluğ, taraftarların spordan aldığı keyfi artırmak istediklerini dile getirerek, "20 yıldır Bilyoner, Türkiye'nin teknoloji sektöründe yer alıyor. Yeni çalışmalara imza atmak zorundayız. Yapay zekayı futbola entegre etmeyi başardık. Yapay zeka yazarımız Bahista var. Bahista, isabetli tahminleri ile de yoğun ilgi görüyor. 900'den fazla maçta tahminde bulunan Bahista, yüzde 74 gibi yüksek bir başarı oranı yakaladı." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun dijitalleşmesinden de söz eden Sencer Kutluğ, "Spor medyasının dijitalleşen kısmına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Spor medyası özelinde de bu çalışmalarımız devam ediyor. Ekibimizin çok daha güzel projeler üreteceğini düşünüyorum. Umarım sponsorluğumuz ve iş birliğimiz devam ettikçe daha güzel şeyler ortaya çıkacak." şeklinde görüş belirtti.

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