Galericiler ve bayilerle ilgili skandal iddia! Otomobil fiyatlarındaki artış durmuyor…

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ile başlayan ve ardından yaşanan çip krizi ve döviz kurundaki artış ile birlikte bayilerde otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından fiyatlar da isyan ettiren bir boyutta yükseldi. Son bir yılda sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 70 civarında zam geldiği belirtilirken ikinci el otomobillerde de fiyatlar iki katından bile fazla yükseldi.

400 BİN LİRA OLAN ARAÇ 700 BİN LİRAYA ÇIKTI

Fiyatlardaki artış ve dünya piyasasında yaşanan çip krizinin ardından piyasada olan araçları talebi karşılamayınca ise kötü niyetli bazı bayiler iddiaya göre galericilerle anlaşarak fiyatların daha da yükselmesine neden oldu. Geçen yıl 400 bin lira olan binek bir otomobil bugün 700 bin liraya çıktı. Bayilerde araba yokluğu da fırsatçıları harekete geçirdi.

ARAÇ PİYASAYA ULAŞANA KADAR FİYATI BÖYLE KATLANIYOR

İddialara göre bayi satış fiyatı 700 bin lira olan bir otomobili galericiye 750 bin liraya satıyor. Galerici ise üzerine 100 bin lira koyarak ilana çıkıyor. Bayide araç bulamayan alıcı, galericiden yüksek fiyata araba almak zorunda kalıyor. Otomobil almak için bayilere isim yazdıranlar çeşitli bahanelerle oyalanırken galericilerin el altından araç alması piyasadaki fiyatları yükseltmeye devam ediyor.

