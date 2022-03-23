Garanti Bankası'nın tamamını almak isteyen BBVA'ya şok! Veto yedi...

İspanya merkezli BBVA’nın, Garanti Bankası’ndaki yüzde 49,85’lik hissesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. BBVA'nın Garanti Bankası'ndaki hissesini yüzde 100’e çıkartarak tüm hisseleri sahip olmak istemesine, hisse sahiplerinden itirazlar geldi.

İlk olarak 2011 yılında Doğuş ve General Electric’in yüzde 25,01 oranındaki Garanti Bankası paylarını satın alan BBVA, yıllar içerisinde payını yüzde 49,85’e çıkardı. Kasım 2021’de hisselerin tamamını satın almak için, hisse başına 12,20 TL üzerinden “gönüllü pay alımı” teklifinde bulunan BBVA’nın bu teklifi düşük bulundu.

ABD’li RPD Fon Yönetimi’nin başında bulunan ve daha önce ‘Dünyanın en başarılı fon yöneticisi’ seçilen Ahmet Okumuş, “Biz RPD olarak temel ve derin değer yatırımı yaklaşımı uygulamaya çalışan küresel ve uzun vadeli bir öz sermaye fonuyuz. RPD, Türkiye Garanti Bankası A.Ş’nin tedavüldeki adi hisselerinin yaklaşık yüzde 0,8 ile intifa hakkı sahibidir. Bu hisse oranı bizi Garanti Bankası’nda BBVA dışındaki en büyük yatırımcılarından biri yapıyor. Hisselerimizi de bu fiyattan BBVA’ ya satmayacağımızı bildiriyoruz” sözlerini kullandı.

"BU FİYATLAR FIRSATÇILIK"

BBVA’nın, Garanti Bankası’nın kendisinde olmayan ve satın almak için hisse başına 12,20 TL’lik ‘gönüllü pay alımı’ teklifi verdiği 15 Kasım 2021 tarihinde Euro/TL kurunun 11,44 lira olduğunu hatırlatan Ahmet Okumuş, aradan geçen 4 aydaki değişime göre hisse başına 17,45 TL’nin altında bir fiyatlandırmanın fırsatçılık olarak nitelendirileceğini ifade etti.

