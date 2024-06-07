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Garanti BBVA, sürdürülebilir sendikasyon kredisini yeniledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 09:45
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Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı sendikasyon kredisini yüzde 100 oranında yeniledi. Garanti BBVA yenilediği sendikasyon kredisini kömürden çıkış taahhüdüyle paralel şekilde, düşük karbonlu ekonomiye geçiş sağlayacak yatırımların ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için kullanmaya devam edecek.

Garanti BBVA, sürdürülebilir sendikasyon kredisini yeniledi

Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı sendikasyon kredisini yüzde 100 oranında yeniledi. 367 gün vadeli 240.750.000 dolar ve 178.600.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi 22 ülkeden 46 bankanın katılımıyla imzalandı.

Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanılacak kredinin toplam maliyeti sırasıyla SOFR + yüzde 2,50 ve Euribor+ yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili görüşlerini bildiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Sürdürülebilir finans alanında ülkemizde öncü çalışmaları hayata geçiren bir banka olarak, sendikasyon kredimizi bir kez daha sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı şekilde yeniledik. 2020 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek başlattığımız sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredisi yapısını 5 yıldır devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Bu anlaşmayla ülkemizin dış ticaret işlemlerinin finansmanını desteklerken, stratejik olarak önceliklendirdiğimiz iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyümeye yönelik sağladığımız finansmanı artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Baştuğ şu ifadeleri kullandı:

"Yenilediğimiz sendikasyon kredisiyle kömür yakıtlı termik santral ve termal kömür madenciliği faaliyetlerini finanse etmeme kararımızı destekleyecek çalışmalarımızın yanı sıra sürdürülebilir kalkınmaya yönelik iş alanlarına finansman sağlayacağız. Garanti BBVA olarak, uluslararası piyasalardaki itibarımız ve güçlü finansal yapımızla ülkemize yurtdışından finansman sağlamaya ve dış ticaretin finansmanını desteklemeye devam edeceğiz"

(DHA)


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