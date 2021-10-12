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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun açılma tarihi belli oldu

12.10.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıran metro hattı ile alakalı olarak önemli gelişmeler hakkında bilgi veren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün; “Kasım ayı itibariyle Kağıthane’den havalimanına ilk test sürüşünü yapmayı planlıyoruz. Emniyet güvenlik testlerinin sonucuna göre de Mart veya Nisan gibi 2022 yılı ilk çeyreğinde açılışa gitmeyi düşünüyoruz. Sabiha Gökçen metrosunun inşaat faaliyetleri yüzde 90’nı geçti ” dedi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun açılma tarihi belli oldu

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının açılışına dair tarih verdi. Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının Kasım ayında test sürüşünün gerçekleştireceklerini söyleyen Eyigün, test sürüşünün sonucuna göre sonucuna göre Mart veya Nisan ayının ilk çeyreğinde açılış yapmayı planladıklarını söyledi. Öte yandan Eyigün, Sabiha Gökçen metrosunun inşaat faaliyetlerinin yüzde 90’nı geçtiğini belirtti.

SABİHA GÖKÇEN METROSU SON DURUM

Metro çalışmaları hakkında bilgi veren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün;

“İstanbul’da Ulaştırma Bakanlığı’nın aynı anda en çok metro yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Şuan bir havalimanına ulaşımı sağlayacak. Dünyanın en uzun metro çalışması, yani 69 kilometrelik Gayrettepe-Havalimanı-Halkalı metro faaliyeti devam ediyor. Çok iyi bir yerdeyiz. Kasım ayı itibariyle Kağıthane’den havalimanına ilk test sürüşünü yapmayı planlıyoruz. Emniyet güvenlik testlerinin sonucuna göre de Mart veya Nisan aynın ilk çeyreğinde açılışa gitmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda Sabiha Gökçen metrosunun inşaat faaliyetlerinde son noktaya getirdik. Yüzde 90’nı geçti. O da yine 2022’nin ilk yarısında açılabilir. Bakırköy-Kirazlı metrosu devam ediyor” ifadelerini kullandı.

HEM BİSİKLET HEM TREN BİR ARADA

Konuşmasına devam eden Eyigün;

“Çok önemli bir erişimi sağlayacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kolay ulaşım sağlayacak Başakşehir-Kayaşehir metrosu o da 6.2 kilometre bir proje devam ediyor. 8.3 kilometrelik bizim de çok içimize sinen bir çalışma bu, o da Kazlıçeşme-Samatya-Yenikapı-Sultanahmet’ten aşağısı derken Sirkeci’ye ulaşan hattımız farklı bir çehre ile devreye giriyor. Yani bir hat rayı koruyoruz, diğer ray hattını ise bisiklet yolu, scooter yolu ve yürüme yolu yapıyoruz. Artık Sirkeci’den trene bineceğiniz gibi Sirkeci’ye bisikletiniz ile girebilirsiniz. Bisikletinizle Kazlıçeşmeye kadar seyir edebilirsiniz. Durakları da ikiye ayırdık. Bir tarafında tren duruyor. Bir tarafı sizin bisikletinizden ya da yürüdüğünüz için yorulduğunuzdan durup çay kahve içebileceğiniz ve manzarayı izleyeceğiniz insan durakları haline gelecek” diye konuştu. (İHA)

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İstanbul
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