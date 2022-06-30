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Gayri safi milli hasıla nedir? GSYİH Gayri safi yurt içi hasıla hesaplama yöntemleri nelerdir?

30.06.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayri safi milli hasıla, bir yıl içinde üretilen değer ve hizmetler karşılığında alınan para birimi değerini belli eder. Gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurt için hasıla değerleri birbirinden farklı terimlerdir. İkisinin de hesaplama yöntemi birbirinden farklıdır. Gayri safi milli hasıla hesaplanırken, ülkenin tüm vatandaşlarının katkı ve kazançları ele alınır.

Gayri safi milli hasıla nedir? GSYİH Gayri safi yurt içi hasıla hesaplama yöntemleri nelerdir?

Ülkelerin gayri safi milli hasılası her sene farklı olarak hesaplanır. Kişi başına düşen yıllık gelir, dolar karşılığında hesaplanarak yazılır. Örneğin, kişi başına düşen yıllık gelir oranları ülkelerin yanlarına yazılarak tablo oluşturulur. Dünyada kullanılan para birimi dolar olduğu için, kazanılan paralar mutlaka dolar karşılığına çevrilir.

Gayri safi milli hasıla nedir?

Gayri safi milli hasıla, ülke içerisindeki vatandaşların yıllık olarak vermiş ve üretmiş olduğu hizmetin karşılığıdır. Ülke vatandaşı yurt dışında ise, onun da katkı sağlamış olduğu hizmetler bu ölçüte dahildir. Yurt içi hasıla hesaplamasında, ülkenin tüm vatandaşları ölçüme dahil edilir. Adında bulunduğu gibi yurt içi sınırları arasında hesap yapılır. Bu iki hesabı birbirine karıştırmamak gerekir. Örneğin, Türkiye için gayri safi milli hasıla hesabı yaparken, tüm Türk vatandaşları dahil edilir.

Gayri safi milli hasıla nasıl hesaplanır?

Gayri safi milli hasıla hesabı yaparken, tüm Türk vatandaşları ve yıllık hizmet ve üretim kazançları ele alınır. GSMH = GSYİH + yurt dışındaki vatandaş gelirleri – yurt içindeki yabancı gelirleri, olarak hesaplanır. GSMH hesabı, özetle tüm ülke vatandaşlarının kişi başına düşen kazancıdır. GSYİH = devlet harcamaları + tüketimler + yatırımlar + (ihracat – ithalat). Gayri safi yurt içi hasıla hesaplama yöntemleri arasında verilen formül bulunur. Formül kullanılarak, en kısa şekilde GSYİH hesabı yapılabilir. Bu hesap yapılırken ülke sınırları kullanılır. GSMH ve GSYİH hesapları yapılırken içerisine katılamayan bazı maddeler bulunur. GSYİH içerisine kayıt dışı kazançlar, evlerin yapmış olduğu üretim(örn. Güneş enerji), boş zaman yani hobi kazançları yazılamaz. GSYİH, özellikle toplumun refah düzenin artması konusunda önemlidir. GSMH hesabı içerisinde dahil edilen maddelerden birkaçına örnek verelim.

  • İnşaat
  • Ulaşım
  • Sanayi
  • Haberleşme
  • Tarım
  • Kamu ve özel sektör toplamı
  • Ticaret

Verilen maddeler dışında hesaba katılan mali kalemler de bulunur. Haberleşme, konutlar, ithalat vergisi bunlara örnek verilebilir.

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