Gayrimenkul devi konkordato talebinde bulundu! Ümit Davala mağdurlardan çıktı! Şirketin iflası için dava açtı!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., konkordato talebinde bulundu. Innovia 4 projesinde imar sorunları yaşamaya başlayınca çareyi konkordato ilan etmekte buldu.

Projedeki imar problemleri nedeniyle sorunların yaşandığı ve ve bu sebeple 640 daireyi geri alarak müşterilerine iade ettiklerini belirtti. Bu durumun nakit kaynaklarını erittiğini belirten şirket, müşterilerinin alacak davası açmakla ve şirketi iflas etme tehdidi altına aldıklarını belirtti.

ÜMİT DAVALA DA MAĞDURLARDAN ÇIKTI!

Patronlar Dünyası'ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre irkete dava açan müşterilerden birisi de eski milli futbolcu Ümit Davala'nın eşi Başak Şahin Davala olduğu ortaya çıktı. Başak Şahin Davala, 12 yıl önce Yeşil GYO’nun Esenyurt’ta inşa ettiği Innovia 4 projesinden daire satın aldı ve ödemesini yaptı. Proje tamamlanmayınca çareyi dava açmakta buldu.

Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde dava açan Davala, davayı kazandıktan sonra şirkete yönelik icra takibine başladı. Şirkete ödeme emri gönderildi. Ancak ödeme emrine rağmen sonuç alınamaması üzerine, Davala bu kez şirketin iflasını talep ederek yeni bir dava açtı.