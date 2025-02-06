FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gayrimenkul devi konkordato talebinde bulundu! Ümit Davala mağdurlardan çıktı! Şirketin iflası için dava açtı!

Gayrimenkul devi konkordato talebinde bulundu! Ümit Davala mağdurlardan çıktı! Şirketin iflası için dava açtı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.02.2025 17:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin büyük inşaat firmalarından Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, konkordato talebinde bulundu. Eski futbolcu Ümit Davala'nın da mağdurlardan biri olduğu ortaya çıktı. 12 yıl önce ev satın alan Davala çifti dava açtı.

Gayrimenkul devi konkordato talebinde bulundu! Ümit Davala mağdurlardan çıktı! Şirketin iflası için dava açtı!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., konkordato talebinde bulundu. Innovia 4 projesinde imar sorunları yaşamaya başlayınca çareyi konkordato ilan etmekte buldu.

19410359-1200xauto

Projedeki imar problemleri nedeniyle sorunların yaşandığı ve ve bu sebeple 640 daireyi geri alarak müşterilerine iade ettiklerini belirtti. Bu durumun nakit kaynaklarını erittiğini belirten şirket, müşterilerinin alacak davası açmakla ve şirketi iflas etme tehdidi altına aldıklarını belirtti.

ÜMİT DAVALA DA MAĞDURLARDAN ÇIKTI!

Patronlar Dünyası'ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre irkete dava açan müşterilerden birisi de eski milli futbolcu Ümit Davala'nın eşi Başak Şahin Davala olduğu ortaya çıktı. Başak Şahin Davala, 12 yıl önce Yeşil GYO’nun Esenyurt’ta inşa ettiği Innovia 4 projesinden daire satın aldı ve ödemesini yaptı. Proje tamamlanmayınca çareyi dava açmakta buldu.

davala-D4F6_cover

Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde dava açan Davala, davayı kazandıktan sonra şirkete yönelik icra takibine başladı. Şirkete ödeme emri gönderildi. Ancak ödeme emrine rağmen sonuç alınamaması üzerine, Davala bu kez şirketin iflasını talep ederek yeni bir dava açtı.

Gayrimenkul devi iflasın eşiğinde! Konkordato talebinde bulundu Gayrimenkul devi iflasın eşiğinde! Konkordato talebinde bulundu
Gayrimenkul devini 'imar' sorunu çarptı! Gayrimenkul devini 'imar' sorunu çarptı!
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul İnşaat Ümit Davala emlak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yol açılışına kendi aracıyla gidince ortaya bu görüntüler çıktı! Bakan Uraloğlu ile jandarma arasında dikkat çeken diyalog

Yol açılışına kendi aracıyla gidince ortaya bu görüntüler çıktı! Bakan Uraloğlu ile jandarma arasında dikkat çeken diyalog

Altın yatırımlarında büyük değişim!

Altın yatırımlarında büyük değişim!

8 dükkan, 8 evi vardı 'Depremde hepsi gitti! Şimdi kiracıyım'

8 dükkan, 8 evi vardı 'Depremde hepsi gitti! Şimdi kiracıyım'

Memur ve memur emeklileri için 'yüzde 10 refah payı' çıkışı

Memur ve memur emeklileri için 'yüzde 10 refah payı' çıkışı

Dubai çikolatası kapıdan döndü!

Dubai çikolatası kapıdan döndü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.