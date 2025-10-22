FİNANS

Gayrimenkulde tepede İstanbul var! İşte en çok tercih edilen ilçeler ve fiyatları...

İstanbul'da yılın 9 ayında 185 bin 568 konut satışı gerçekleşti. Ocak-Eylül 2025 döneminde ülke genelinde ise 1 milyon 128 bin 727 adet alım yapılmıştı. Bu sayede en çok tercih edilen ilçeler ve fiyatları merak ediliyor. Mega kentte bu yıl en çok hangi ilçeler tercih ediliyor? Bu ilçelerde ortalama metrekare satış fiyatı kaç Türk Lirası? İşte detaylar...

Cansu Akalp

Türkiye’de konut piyasasında hareketlik sürüyor. Yüksek faiz ortamına rağmen bu yıl dikkat çeken bir oran var. Satışlarda en yüksek pay yine İstanbul'un oldu.

EN ÇOK İSTANBUL TERCİH EDİLDİ!

Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre; Nüfusu ve gelir düzeyi ile Türkiye’nin zirvesinde yer alan ve yatırımcıların da en çok tercih ettiği il olan İstanbul’da bu yılın ilk 9 ayında 185 bin 568 adet konut satışı gerçekleşti.

Ocak-Eylül 2025 döneminde ülke genelinde ise 1 milyon 128 bin 727 adet satış gerçekleşmişti. Rakamlar, toplam satışlar içinde İstanbul’un payının %16,44 pay ile ilk sırada olduğunu da gösterdi.

EN ÇOK KONUT SATILAN İLK 10 İLÇE

2025 yılının ocak-ekim döneminde mega kentte en çok konut satışı gerçekleşen ilk 10 ilçe şöyle sıralandı:

1-Esenyurt: 23 bin 77 adet

2-Pendik: 8 bin 569 adet

3-Başakşehir: 8 bin 440 adet

4-Bahçelievler: 8 bin 292 adet

5-Beylikdüzü: 7 bin 617 adet

6-Kartal: 6 bin 993 adet

7-Kadıköy: 6 bin 948 adet

8-Maltepe: 6 bin 312 adet

9-Ümraniye: 6 bin 215 adet

10-Sancaktepe: 6 bin 35 adet

10 İLÇEDE ORTALAMA FİYATLAR

En çok satışın gerçekleştiği ilk 10 ilçede, ilandaki rakamları dikkate alarak yaptığımız araştırmaya göre Eylül 2025 metrekare satış fiyatları ise (yaklaşık ve ortalama olarak) şöyle gerçekleşti:

1-Esenyurt: 26 bin 150 TL

2-Pendik: 51 bin 485 TL

3-Başakşehir: 59 bin 160 TL

4-Bahçelievler: 42 bin 850 TL

5-Beylikdüzü: 38 bin 170 TL

6-Kartal: 63 bin 340 TL

7-Kadıköy: 138 bin 900 TL

8-Maltepe: 73 bin 800 TL

9-Ümraniye: 60 bin 700 TL

10-Sancaktepe: 44 bin 900 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-9 ayda 23 bin adetten fazla satışla açık ara önde giden Esenyurt, metrekare konut fiyatının da en düşük olduğu il olarak dikkat çekiyor.

-İstanbul’da en çok rağbet gören bölgenin, Anadolu Yakasının sahil ilçeleri olduğu dikkat çekiyor.

-Satışlarda İlk 10’daki 6 ilçenin Anadolu Yakasında olduğu görülüyor.

-Kadıköy, 140 bin TL’ye yaklaşan ortalama metrekare fiyatına rağmen en çok satış yapılan ilçeler arasında yer alıyor.

-Avrupa yakasında tercihler, daha planlı kentleşmenin öne çıktığı Başakşehir ve Beylikdüzü ile merkeze yakın Bahçelievler ilçelerinde yoğunlaşıyor.

