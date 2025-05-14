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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde 33 araca 22 milyon TL iddiası! Bu kez: VIP araç filosu, Fatma Şahin...

Son dönemde belediyelere yapılan operasyonlar sonrası ihaleler mercek altında! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hakkında ortaya çıkan bir haber kamuoyunda gündem oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 33 araç için 22 milyon lira kiralama bedeli ödendiği iddia edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde 33 araca 22 milyon TL iddiası! Bu kez: VIP araç filosu, Fatma Şahin...

Adı sık sık bakanlık için geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in belediyeye bağlı şirketlere en az birer VIP minibüs tahsis ettiği iddia edildi. Sağlık ve Spor daireleri için kiralanan 9 araca 5.4 milyon TL ödendiği ifade edildi.

22 MİLYON TL’LİK KİRALIK ARAÇ İDDİASI!

Sözcü’de Firuze Şenavcı imzasıyla yayınlanan haberde kamudaki tasarruf tedbirlerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne uğramadığı aktarıldı. Konut şirketi için 8 milyon 821 bin 794 lira ödenerek 16 araç kiralandığı vurgulandı.

Danışmanlık Şirketi’ne kiralanan 8 araca 7 milyon 752 bin lira, Sağlık ve Spor’a kiralanan 9 araca ise 5.4 milyon lira ödendiği iddia edildi.

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BAKANLIK İÇİN ADI GEÇİYOR

2014 yılından beri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Fatma Şahin, 2011 ile 2013 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapmıştı.

Fatma Şahin, Haziran’da yapılması beklenen kabine revizyonundaki adaylar arasında…

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Şahin Gaziantep
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