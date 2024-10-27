Gaziantep'te 2 Türkiye'de sayılı yapan var... Bir tanesi 2 bin 500 lira! Tasarımından derisine kadar bu çantayı başka kimsede göremezsiniz...

Gaziantep'te beş metrekarelik küçük bir dükkanda, büyük bir azimle teknolojiye karşı direnerek sanatını icra eden Demirci, bu geleneksel mesleğin kaybolmaması için yıllardır emek veriyor. Eline aldığı deri ve iplerle, hiçbir teknolojik alet kullanmadan çanta yapan Demirci, işini yıllardır aynı özen ve sabırla sürdürüyor. Kendisi gibi bu mesleğe gönül vermiş olan oğlu ile birlikte, her bir çantayı büyük bir ustalıkla ortaya çıkarıyor. Demirci, gelişen teknolojiye karşı direnmenin kolay olmadığını ancak el yapımı ürünlerin taşıdığı kültürel mirasın bu zorlukları aşmaya değer olduğunu ifade etti.

"RAĞBET GÖRMEYE BAŞLADI"

El yapımı çantalarla ilgili bilgi veren Demirci, "Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Bu bölgede el işi yapan yok. Bu meslek bize dedemizden kaldı. Biz de oğlumla el ele verip teknolojiye direnerek mesleği yaşatmaya devam ediyoruz. Oğlum tasarımlarını yapıyor. Bu meslek son zamanlarda çok rağbet görmeye başladı. Bir dönem bu mesleğe ara verdim fakat oğlum yeniden mesleğe başlamak istedi. Ben de oğluma yardım ediyorum. Bu çantalar deri olduğu için uzun ömürlü olur. Biz bu çantaları özel bir deriden yapıyoruz. Bu deriler sadece çanta üretiminde kullanılır. Bizim yaptığımız bazı çantaları Türkiye'de yapan sayılı isim var. Biz hiçbir teknolojik alet kullanmadan mesleği yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

MESLEĞİN SON İKİ USTASI KALDI!

El yapımı çanta ustalığının ölmemesi için eleman yetiştirmek istediğini söyleyen Demirci, "Ben bu mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Bu bir kültürdür. Mesleğin son ustaları ben ve oğlumuz. Bizden sonra bu mesleği yaşatacak eleman bulamıyoruz. Mesleğin ölmemesi adına eleman yetiştirmek istiyoruz. Biz burada çantalarımızı 900 TL ile 2 bin 500 TL arasında satışa sunuyoruz. Bu mesleği öğrenmek isteyen gençler için bu fiyat oldukça makuldür" şeklinde konuştu.

"FİYATLAR GAYET UYGUN"

El yapımı çantaların kadınlar için değerli olduğuna değinen müşteri Filiz Yazıcı ise, "El emeğiyle yapılan her şey çok değerlidir. Ben çantaları çok beğendim. Fiyatlar da gayet uygun" diye konuştu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır