FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek sahiplerine ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?

Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek sahiplerine ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?

26.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjdeli haber gelmişti. Erdoğan, esnafa hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurmuştu. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek ve hibe desteği nasıl başvurulur sorularını araştırmaya koyuldu. Peki gazino, gece kulübü, taverna, diskotek sahiplerine ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek? İşte gazino, gece kulübü, taverna ve diskotek sahiplerine verilecek 5 bin TL destek tarihi...

Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek sahiplerine ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa geçtiğimiz günlerde 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği verileceğini açıklamıştı. Hibe desteği almak isteyen pek çok vatandaş esnaf hibe desteği ne zaman verilecek sorusunu araştırıyor. Peki gazino, gece kulübü, taverna, diskotek sahiplerine ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?

GAZİNO, GECE KULÜBÜ, TAVERNA, DİSKOTEK SAHİPLERİNE 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği müjdesi vermişti. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar desteğin ne zaman ödeneceğini ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Esnaf hibe desteği hakkındaki bazı önemli ayrıntıları Bakan Muş şöyle açıklamıştı:

"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

Gazino, gece kulübü, taverna ve diskotek sahiplerine ödenecek olan 5 bin TL esnaf hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmekte. Başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyu yapılabilecek.

Bu link üzerinden e-Devlet hesabınıza TC kimlik no ve şifreniz ile giriş yaparak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz: HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim
Gram altın rekora devam edecek mi?Gram altın rekora devam edecek mi?
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldıYeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

200 bin tonluk felaket! Fiyat düşürüldü

200 bin tonluk felaket! Fiyat düşürüldü

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.