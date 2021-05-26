Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa geçtiğimiz günlerde 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği verileceğini açıklamıştı. Hibe desteği almak isteyen pek çok vatandaş esnaf hibe desteği ne zaman verilecek sorusunu araştırıyor. Peki gazino, gece kulübü, taverna, diskotek sahiplerine ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?

GAZİNO, GECE KULÜBÜ, TAVERNA, DİSKOTEK SAHİPLERİNE 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği müjdesi vermişti. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar desteğin ne zaman ödeneceğini ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Esnaf hibe desteği hakkındaki bazı önemli ayrıntıları Bakan Muş şöyle açıklamıştı:

"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.