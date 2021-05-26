Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa geçtiğimiz günlerde 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği verileceğini açıklamıştı. Hibe desteği almak isteyen pek çok vatandaş esnaf hibe desteği ne zaman verilecek sorusunu araştırıyor. Peki gazino, gece kulübü, taverna, diskotek sahiplerine ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?
Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği müjdesi vermişti. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar desteğin ne zaman ödeneceğini ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.
Esnaf hibe desteği hakkındaki bazı önemli ayrıntıları Bakan Muş şöyle açıklamıştı:
"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.
Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır."
Gazino, gece kulübü, taverna ve diskotek sahiplerine ödenecek olan 5 bin TL esnaf hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmekte. Başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyu yapılabilecek.
Bu link üzerinden e-Devlet hesabınıza TC kimlik no ve şifreniz ile giriş yaparak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz: HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ
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