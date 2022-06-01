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Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi azalıyor

01.06.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 gerilediğini bildirdi.

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi azalıyor

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 5 ayındaki doğal gaz üretimi ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin doğal gaz üretimi bu dönemde yüzde 4,8 gerileyerek 211,4 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,6 azalarak 61 milyar metreküp oldu.

Açıklamada, Gazprom'un Çin'e ihracatının arttığına işaret edilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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