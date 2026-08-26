Gece yolculuklarına yeni rota: 4 ülkeyi birbirine bağlayacak

Avrupa’da son yıllarda yeniden ilgi gören gece trenlerine bir yenisi daha ekleniyor. European Sleeper ile Alman demiryolu şirketi RDC’nin ortak planına göre Brüksel ile İsveç’in Malmö kenti arasında yeni bir gece treni hattı kurulması hedefleniyor. Nisan 2028’de başlaması planlanan seferlerle Belçika’dan İsveç’e gece boyunca doğrudan seyahat mümkün olacak.

AKŞAM YOLA ÇIKIP SABAH ULAŞACAK

Planlanan seferlerde trenlerin Brüksel ve Malmö’den yaklaşık 19.00’da hareket etmesi öngörülüyor. Yolculuğun ertesi sabah saat 10.00 civarında tamamlanması bekleniyor. Böylece yolcular, geceyi trende geçirerek uzun bir Avrupa rotasını uyuyarak kat edebilecek.

AMSTERDAM VE KOPENHAG DA GÜZERGÂHTA

Yeni hattın dikkat çeken durakları arasında Amsterdam ve Kopenhag yer alacak. Dört ülkeyi birbirine bağlaması planlanan güzergâh, European Sleeper’ın İskandinavya’ya açılan ilk gece treni bağlantısı olacak. Hat sayesinde Londra, Paris, Stockholm ve Oslo gibi önemli kentlere de tek aktarmayla ulaşım imkânı doğabilecek.

YATAKLI VAGONLAR DA OLACAK

Trende farklı konfor seçeneklerinin sunulması planlanıyor. Standart koltukların yanı sıra kuşetli vagonlar ve yataklı kompartımanların bulunması bekleniyor. Çift kişilik yatak ve özel banyo gibi daha üst düzey seçeneklerin de projeye dahil edilmesi değerlendiriliyor.