FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gece yolculuklarına yeni rota: 4 ülkeyi birbirine bağlayacak

Avrupa'da gece trenlerine bir yenisi daha ekleniyor. Brüksel ile İsveç’in Malmö kenti arasında kurulması planlanan yeni hat, Amsterdam ve Kopenhag üzerinden ilerleyecek. Nisan 2028’de başlaması hedeflenen seferlerle yolcular akşam yola çıkıp sabah İsveç’e ulaşabilecek.

Gece yolculuklarına yeni rota: 4 ülkeyi birbirine bağlayacak
Cansu Çamcı

Avrupa’da son yıllarda yeniden ilgi gören gece trenlerine bir yenisi daha ekleniyor. European Sleeper ile Alman demiryolu şirketi RDC’nin ortak planına göre Brüksel ile İsveç’in Malmö kenti arasında yeni bir gece treni hattı kurulması hedefleniyor. Nisan 2028’de başlaması planlanan seferlerle Belçika’dan İsveç’e gece boyunca doğrudan seyahat mümkün olacak.

AKŞAM YOLA ÇIKIP SABAH ULAŞACAK

Planlanan seferlerde trenlerin Brüksel ve Malmö’den yaklaşık 19.00’da hareket etmesi öngörülüyor. Yolculuğun ertesi sabah saat 10.00 civarında tamamlanması bekleniyor. Böylece yolcular, geceyi trende geçirerek uzun bir Avrupa rotasını uyuyarak kat edebilecek.

AMSTERDAM VE KOPENHAG DA GÜZERGÂHTA

Yeni hattın dikkat çeken durakları arasında Amsterdam ve Kopenhag yer alacak. Dört ülkeyi birbirine bağlaması planlanan güzergâh, European Sleeper’ın İskandinavya’ya açılan ilk gece treni bağlantısı olacak. Hat sayesinde Londra, Paris, Stockholm ve Oslo gibi önemli kentlere de tek aktarmayla ulaşım imkânı doğabilecek.

YATAKLI VAGONLAR DA OLACAK

Trende farklı konfor seçeneklerinin sunulması planlanıyor. Standart koltukların yanı sıra kuşetli vagonlar ve yataklı kompartımanların bulunması bekleniyor. Çift kişilik yatak ve özel banyo gibi daha üst düzey seçeneklerin de projeye dahil edilmesi değerlendiriliyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıyacakMotorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıyacak
Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilogramı 850 liradan satıldıAydın'da sezonun ilk kuru inciri kilogramı 850 liradan satıldı

Anahtar Kelimeler:
Brüksel Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Altında 1999'dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi

Altında 1999'dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.