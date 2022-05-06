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Geçen ay rekor kırmıştı! Küresel gıda fiyatlarında gerileme

06.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya gıda fiyatları endeksi nisan ayında , geçen ay rekor seviyeyi görmesinin ardından bitkisel yağ ve tahıl fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Nisan'da hafif geriledi.

Geçen ay rekor kırmıştı! Küresel gıda fiyatlarında gerileme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mart ayındaki revize 159.7 seviyesinden Nisan ayında 158.5'e düştü.

Mart ayında gıda fiyatları endeksi daha önce 159.3 olarak açıklanmıştı.

FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero Cullen, "Endeksteki hafif düşüş özellikle düşük gelirli ve gıda sıkıntısı çeken ülkeler için memnuniyet verici olabilir ancak gıda fiyatlarının hala son dönemdeki zirveye yakın seyretmesi piyasada devam eden sıkılığı yansıtıyor ve kırılgan ülkelerde küresel gıda güvenliğine dair zorluk teşkil ediyor" dedi.

Nisan'da gıda endeksi aylık bazda gerilese de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkilerine dair endişelerden de destek bularak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.8 yükseldi.

FAO, aynı zamanda 2022 için dünya buğday üretimi tahminini 784 milyon tondan 782 milyon tona indirdi. (REUTERS)

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