Geçen seneki asgari ücreti önceden bilmişti! 2026 asgari ücretini açıkladı

Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan ve işverenin merak ettiği rakamlar için yeni açıklamalar gelmeye başladı. Asgari ücretin açıklanmasına 3 ay kala sıcak tartışmalar yaşanmaya başladı. Geçen seneki asgari ücret zammını önceden bilmesiyle adından söz ettiren yatırım bankası JPMorgan'dan 2026 asgari ücret tahmini geldi.

Ufuk Dağ

Asgari ücret tartışmaları her sene olduğu gibi bu sen de erkenden başladı. İşçi ne kadar maaş alacağını işveren ne kadar gideri olacağını şimdiden düşünmeye başladı. Ülkenin en kritik verilerinden biri olan asgari ücret için en dikkat çeken tahmin bir yatırım bankasından geldi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zammına ilişkin uluslararası yatırım bankası JPMorgan’dan yeni açıklama geldi.

Geçen seneki asgari ücreti önceden bilmişti! 2026 asgari ücretini açıkladı 1

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETİ BİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışı önceden öngören JPMorgan, yeni raporunda Ocak 2026 için yüzde 20’lik bir zam varsayımı yaptığını açıkladı. Banka, aynı dönemde yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 24,6 olarak tahmin etti. Bu tablo, asgari ücret artışının enflasyonun gerisinde kalacağına işaret ediyor. Eğer öngörü gerçekleşirse, yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin alım gücü yeni yılda da tartışma konusu olacak.

Geçen seneki asgari ücreti önceden bilmişti! 2026 asgari ücretini açıkladı 2

PİYASA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, JPMorgan’ın tahminlerinin piyasada bu denli ciddiye alınmasının nedenlerinden biri, bankanın Türkiye ile yakın temasları. Ankara ile sık sık görüşmeler yapan ve Hazine’nin borçlanmalarında etkin rol üstlenen banka, Türkiye raporlarını uzun süredir Fatih Akçelik’in imzasıyla yayımlıyor. Daha önce kamu kurumlarında da görev yapan Akçelik’in analizleri, piyasalarda yakından takip ediliyor.

