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  4. Geçen yıl 50 kuruşa bile satılamamıştı! Şimdi pek çok ülkeden alıcısı var... TIR TIR gönderiyorlar

Geçen yıl 50 kuruşa bile satılamamıştı! Şimdi pek çok ülkeden alıcısı var... TIR TIR gönderiyorlar

24.09.2024 10:31
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Adana’nın Kozan ilçesinde hasadı başlanan limon Avrupa ve Asya’ya gönderilmek üzere tırlara yüklendi. Geçen sene bahçede 50 kuruşa alıcı bulunamadığı için dökülen limonun kilogramı bu yıl 8 ile 15 lira arasında satılmaya başlandı. Avrupa ve Asya ülkelerinden talep olduğunu belirten Onur Tandoğan, "Çok şükür şu an Avrupa olsun, özellikle Balkan devletleri olsun, Orta Doğu ülkeleri olsun, Türk cumhuriyetleri olsun, çok yerden alıcı buluyor" dedi.

Kozan limonu Avrupa ve Asya ülkeleri için tırlara yüklendi. İlçede enter donat cinsi limonda hasat başladı. Geçen yıl bahçede 50 kuruşa alıcı bulunamadığı için dökülen limonun kilogramı bu yıl 8 ile 15 lira arasında satılmaya başlandı.

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"BU YIL REKOLTE BEKLENENDEN DÜŞÜK"

Bu yıl yaşanan aşırı sıcak nedeniyle bahçelerde rekolte kaybı olduğunu aktaran ama Avrupa ve Asya ülkelerinden talep olduğunu belirten Onur Tandoğan, “Bu yıl rekolte beklenenden düşük. Şu an bulunduğumuz alan 50 dekarlık bir enter donat cinsi limon bahçesi. Bugün hasada başladık. İlk tırımız doldu. Aslında 250 ton çıkması gereken yerde 100 ton limon alındı." ifadelerini kullandı.

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"ÇOK YERDEN ALICI BULUYOR"

Tandoğan "Kozan limonu eskiden bir Rusya’ya ihraç olurdu. Çok şükür şu an Avrupa olsun, özellikle Balkan devletleri olsun, Orta Doğu ülkeleri olsun, Türk cumhuriyetleri olsun, çok yerden alıcı buluyor. Limonun cinsine ve kalitesine göre kilosu 8 ile 15 lira arasında değişiyor." şeklinde konuştu.

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"BU SENE BENCE DEĞERİNİ BULDU"

Tandoğan "Bu sene bence değerini bulduğunu düşünüyorum. Herkes kazansın, çiftçi de kazansın, ihracatçı da, tüccar da, işçi de bereketli bir yıl olsun inşallah” dedi. (İHA)

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AW293761_09Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
limon Adana
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