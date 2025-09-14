FİNANS

Geçen yıla göre artış var! Yüksek talep görüldü

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, yaz döneminde geçen yıla kıyasla araç kiralama talebinde artış yaşandığını belirterek, "Geçen yıla göre sezonun temmuz başına doğru kaymış olması, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yüksek talep yarattı. Bu durumun eylül ayında da devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Geçen yıla göre artış var! Yüksek talep görüldü

Türkiye'de araç kiralama sektörü, yaz aylarında artan turizm hareketliliği ve iç talebin etkisiyle yoğun dönem geçirdi. Tatil bölgelerine yolculukların yanı sıra şehir içi kullanımda da talebin artması, kiralama şirketlerinin filo kapasitelerini yüksek seviyede kullanmalarını sağladı.

Geçen yıla göre artış var! Yüksek talep görüldü 1

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Tangün, AA muhabirine yaz döneminde geçen yıla kıyasla araç kiralama talebinde artış yaşandığını söyledi.

Tangün, "Geçen yıla göre sezonun temmuz başına doğru kaymış olması, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yüksek talep yarattı. Bu durumun eylül ayında da devam ettiğini görüyoruz. Turizmin en önemli tamamlayıcılarından araç kiralama hizmeti, özellikle Ege ve Akdeniz gibi turizm bölgelerinde hem yerli hem de yabancı turist talepleri ile 2025 yaz döneminde ortalama yüzde 15-20 yükseldi." diye konuştu.

Geçen yıla göre artış var! Yüksek talep görüldü 2

"YAZ SEZONUNDA KISA DÖNEM KİRALAMALARDA YOĞUN TALEP GELDİ"

Özarslan Tangün, araç kiralama fiyatları ve filo yeterliliği açısından sektörün performansına işaret ederek, yaz sezonunda kısa dönem kiralamalarda yurt içi ve dışından yoğun talep geldiğini belirtti.

Tangün, sektörün bu talepleri erken planlama, etkin filo yönetimi ve güçlü işbirlikleri sayesinde karşıladığını dile getirerek, operasyonel maliyetler yükselse bile verimliliği artırarak bu durumun fiyatları ciddi şekilde etkilememesinin sağlandığını söyledi.

Müşteri tercihlerinin nasıl şekillendiğine değinen Tangün, araç kiralama sektörünün yeni araçları ve teknolojileri deneyimletme platformu olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Geçen yıla göre artış var! Yüksek talep görüldü 3

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KISA DÖNEM KİRALAMALARINDA DEVAM EDEN OPERASYONEL ZORLUKLAR VAR"

Tangün, birçok kullanıcının elektrikli araç teknolojisini veya yeni araç modellerini test amaçlı kiralamayı tercih ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Müşteri tercihlerinde kısa dönem kiralamalarda tatil ve turizm odaklı bir yoğunluk yaşandı ve geçtiğimiz yıla göre kısa dönem kiralamada büyüme yaşandı. Uzun dönem kiralamada ise geçtiğimiz yıllardaki küçülme devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalma söz konusu. Elektrikli araçların kısa dönem kiralamalarında devam eden operasyonel zorluklar var. Bu araçların ikinci el değerinin belirlenmesindeki güçlükler 'turnover' maliyetlerini de artırıyor.

Geçen yıla göre artış var! Yüksek talep görüldü 4

Müşteri tercihleri açısından ise araç menzillerinin kısa olması, 6-7 saatlik uzun şarj süreleri ve Türkiye genelinde her bölgede hızlı şarja ulaşılmasındaki zorluklar, elektrikli araçların talebini de sınırlandırmakta." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

