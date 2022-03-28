Geçen yıla göre büyük artış! Ramazan kolisi fiyatı 2,5 kat arttı

Bu yıl ramazan ayı 2 Nisan’da başlayacak. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler ve e-ticaret siteleri Ramazan kolilerini satışa sunmaya başladı. Türkiye’nin 81 ilinde ve 4 bin kişinin üzerinde müşterinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre müşterilerin satın alma davranışları araştırıldı.

Tüketicilerin koli içerisinde kaliteli markalar bulunmasına verdiği önem kriterinde 2021 yılında göre düşüş gözlemlendi. Bunun yanı sıra ramazan kolisinin uygun fiyatlı olması kriteri geçen yıla göre daha yüksek bir tercih sebebi olduğu belirtildi. İş yerlerinin yüzde 56’sı koli içerisinde yer alan ürünlerin bilindik ve kaliteli markalardan oluşması gerektiğini vurguladı. Yüzde 44’ü ise kolinin uygun fiyatlı olması gerektiğini dile getirdi.

SIVI YAĞ VE ÇAY İLK SIRADA YER ALDI

Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yer alması gereken 15 ürünü şöyle sıraladı: Çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, kırmızı mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma ve süt.

EN FAZLA 200 TL AYIRABİLİYORLAR

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 60’ı içerisinde 19-25 çeşit ürün bulunan orta boy, yüzde 30’u içerisinde 12-25 çeşit ürün bulunan küçük boydaki Ramazan kolilerini tercih ettiklerini belirtirken, iş yerlerinin 2022 yılında bir adet Ramazan kolisi için ortalama 100TL - 200TL aralığında bütçe ayırmayı öngördüğü aktarıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, iş yerlerinin yüzde 38’i Ramazan ayında, çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı yapmayı düşünüyor. Koli dağıtma potansiyeli olanların yüzde 52’si hazır koli dağıtmayı düşünürken, bu yıl koliyi kendilerinin hazırlayacağını belirtenlerin oranında ise artış gözlemleniyor.

80 TL’DEN 200 TL’YE YÜKSELDİ

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, geçen sene 80 TL olan Ramazan ay erzak kolilerinin bu yıl fahiş bir artışla 200 TL’ye çıktığını belirtti. Geçtiğimiz sene 150 koli Ramazan paketi alan hayırsever vatandaşların bu yıl 50 tane bile alamadığını kaydeden Bulut, “Esnaf pahalı olduğu için malını satamıyor, dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi ulaşmıyor” dedi.

TEK TEK HESAPLADI

Esnafla, Ramazan kolisindeki ürünleri inceleyen Bulut, vatandaşa maliyetini hesapladı. Bulut, şöyle devam etti:

“İçerisinde 12 parçadan oluşan, 10 kg temel ihtiyaç maddesi var. Ramazan kolisinde 1 kg ayçiçek yağı, 1 kg fasulye, 1 kg mercimek, 1 kg şeker, 1 kg bulgur, 1 kg pirinç, yarım kilo salça, 2 adet makarna, yarım kilo un, yarım kilo tuz, yarım kilo çay

bulunuyor. Bu 12 parça gıda maddesi 200 TL”

GEÇEN SENE 150 ALIRKEN BU SENE 50 KOLİ ALABİLİYORLAR

Satışların nasıl olduğunu soran Bulut’a esnaf şu yanıtı verdi:

“Hayırsever vatandaş bu fiyatlar gelip Ramazan kolisi alamıyor. Dağıtacak kişi dağıtamıyor olan dar gelirli vatandaşa oluyor. Vatandaşa bu paketler ulaşmıyor. Fiyatlar yüksek olunca biz de satış yapamıyoruz. Esnaf perişan. Geçen sene 100-150 koli yardım dağıtmak için alanlar, şimdi 50 koli bile almıyor. Biz de sattığımız malı aynı fiyatla yerine koyamıyoruz.”



