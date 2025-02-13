Geçen yılki fiyatlar mumla aranıyor! Ramazan öncesi büyük zam: Kişi başı 5 bin TL'yi buluyor

Ramazan ayına sayılı günler kala, çarşı pazarda fiyat değişiklikleri dikkat çekiyor. Marketlerde süt ve süt ürünleri ile paketli bakliyat gruplarında geçen aya göre yüzde 5 ile 7 arasında ufak çaplı etiket değişiklikleri gözleniyor. Bunun dışında; et, paketli işlenmiş ürün ile meyve ve sebze gruplarında bir fiyat değişikliği görünmüyor. Ancak iftar menüleri, erzak koliler ve pide fiyatları cep yakacağa benziyor.

BİR YILDA YÜZDE 70 ARTTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Carrefour, Migros ve Şok gibi zincir marketlerde satışa sunulan ramazan kolileri, geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Koli içeriklerinde büyük bir değişiklik olmazken, geçen yılki paketlerdeki bazı markaların değiştiği, bazı ürünlerde ise kilogram farkı olduğu görüldü. En düşük ramazan kolisi 234 liradan başlayıp, 1.440 liraya kadar çıkıyor. En düşük segment ramazan kolilerinde sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, toz şeker, bulgur, makarna, salça, tuz ve puding gibi ürünler yer alıyor. Ancak paketler büyüdükçe ürün içerikleri de değişiyor.

Ekmek fiyatlarında zam tartışmaları sürerken, ramazan pidesinin de bu yıl 30 zamlanacağı ifade edildi. Henüz resmî makamlardan bir açıklama yapılmadı ancak fırıncı esnafı fiyatın artacağını ifade ediyor. Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, yaptığı açıklamada, 200 gram ramazan pidesinin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Çelik, artan maliyetlerin etkisiyle bu zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti ve “Bu fiyat, ramazan ayı boyunca geçerli olacak” diye konuştu. Türkiye çapında pide fiyatlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

KİŞİ BAŞI 5 BİN TL'Yİ BULAN YERLER VAR

Dışarıda iftar yapmayı planlayanlar için de fiyatlar geçtiğimiz yıla göre oldukça yüksek. Ortalama bir restoran menüsünde yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir fiyat artışı görülürken, lüks mekânlarda bu oran yüzde 70’e kadar çıkabiliyor. Esnaf lokantalarında iftar menüsü 400-500 lira arasında değişirken, standart restoranlarda bu fiyat kişi başı 750 liradan başlıyor. Biraz daha lüks mekanlarda 1.000 lira ile 1.500 lira arasında menü fiyatları görülürken, İstanbul’da Boğaz hattındaki lüks otellerde menü fiyatları kişi başı 4-5 bin lirayı buluyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl “İşletmelerin giderleri geçen yıla göre ciddi anlamda artış gösterdi. Doğal olarak fiyat artışları olacaktır. Ancak ülkemizde her keseye göre iftar menüsü mevcut. Menü çeşitlerinde geçen yıla göre bir değişiklik yok” dedi.

EN UCUZ HURMA 450 LİRA

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurma fiyatlarında da artış gözlendi. Geçen yıl 350-450 lira arasında değişen hurma fiyatları bu yıl 450 lira ile 700 lira arasında satılıyor.

Medine meşruk hurması: 450 TL

Sugai hurması: 490 TL

Peygamber hurması: 570 TL

Kudüs hurması: 580 TL

Seçme Medine hurması: 650 TL

İri boy Kudüs hurması: 700 TL