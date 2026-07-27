Spot piyasada doğal gaz fiyatları (27 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 696 bin 392 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 288 bin 860 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 641 lira 62 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 663 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 523 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 759 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 83 milyon 555 bin 499 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 83 milyon 579 bin 303 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır