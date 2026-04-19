Gelinlik deneme fiyatları da arttı: 5000 TL isteyen var

Gelinlik denenmeden alınmıyor ancak bu durumu fırsata çeviren bazı gelinlikçilerin birkaç yıldır gelinlik alırken deneme fiyatı adı altında ücret istediği öğrenildi. Nişan kıyafeti ve abiyelerde de uygulanmaya başlanan bu ücretin yaz yaklaşırken tarifesinin de arttığı aktarıldı. İşte detaylar...

GELİNLİK DENEME ÜCRETLERİNDE SON DURUM

Düğününe birkaç ay kalıp gelinlik bakması gereken ve dükkan dükkan gezip en sevdiği gelinliği denemek isteyen gelin adaylarını ve damat adaylarını son yıllarda düşündüren bir konu var; o da gelinlik deneme ücreti.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İstanbul'da birkaç yıldır bazı moda evleri gelinliği denemek için ücret talep ediyor. Ücretler semte göre değişiyor. Kimi 500 TL, kimi 1000 TL, kimi 3000 TL, kimi 5000 TL talep ediyor.

Bir vatandaş "Nişan kıyafetimde de ben öyle çok karşılaştım. Denediğiniz kıyafete göre deneme ücreti veriyorsunuz diyor" ifadelerini kullandı.

"3 DENEME ÜCRETSİZ, SONRASI ÜCRETLİ" DİYEN VAR

Bazı firmalarda üç denemenin ücretsiz olduğu belirtilirken ondan sonraki denemelerin her birine fiyat istenildiği aktarıldı.

Bu sene gelinlik fiyatlarının 30 bin TL'den başladığı 200 bin TL'ye kadar çıktığı kaydedildi. Kiralamak istendiğinde ise modeline göre fiyatın 25.000 liradan başladığı belirtildi.

"PEK MANTIĞA PEK OTURMUYOR"

Bir yetkili "Siparişi verdikten sonra o deneme ücretlerini düşüyorlar ama çok doğru değil" derken Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı Av. Bülent Deniz "Aslında bu uygulama ahlaki ve tüketici haklarına uygun değil.

Pantolon alırken tecrübe ve muayene etmek gibi bir hakkımızı kullanıp herhangi bir ücret ödemiyorsak mantığa pek oturmuyor" şeklinde konuştu.