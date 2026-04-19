Otobüslerde ücretsiz olan o uygulama tarihe mi karışıyor?

Otobüslerdeki ücretsiz ikram uygulamasında son durum ne? Vatandaşlar ikramların sona ermesi ihtimali hakkında ne düşünüyor? İşte detaylar...

"İSTER İSTEMEZ İKRAM VEREMİYORUZ"

TGRT Haber'de yer alan habere göre, otobüslerde yılların klasiği tarih oluyor, ücretsiz ikram dönemi kapanıyor. Mikrofon uzatılan bir kişi "800 liralık bileti 500 liraya verince ister istemez ikram veremiyoruz. Zarar" ifadelerini kullandı.

"SON BİR AYDIR VEREMİYORUZ"

Bir başka yetkili ise "Yiyecek şu an verilmiyor. Son bir aydır veremiyoruz" derken bir vatandaş ise "Gereksiz bence. Kaldırılabilir" dedi. Bir başka vatandaş ise "Kaldırılmasın bence" diyerek görüşünü belirtti.

"KİŞİ BAŞI MİNİMUM 100 LİRA İKRAM MALİYETİMİZ VAR"

Mikrofon uzatılan bir başka yetkili "Bir bardak kolanın maliyeti 7 lira. Bir bardak suyun maliyeti 3 lira. Bir bisküvinin maliyeti 12 lira. Kek 6-7 TL. Kişi başı 100 lira minimum ikram maliyetimiz var" şeklinde konuştu. Firmaların artık bir bardak suyun bile maliyetini hesapladığı, ortaya çıkan sonucun ikram arabalarının kalkmasına sebep olduğu belirtildi.

Bazı vatandaşlar ise "Yolculuk ikramsız olmaz, illaki ihtiyaç duyulacak bir şey bu" derken "Olursa bir içecek falan olursa iyi oluyor bazen" dedi.

"İKRAM KESİLMEDİ, SÜREKLİ DEVAM EDİYORUZ"

Kimi firmaların ise 'müşteri memnuniyeti' diyerek ikram uygulamasına devam ettiği aktarıldı. "20 saatlik yolda bir tek su mu vereceksin vatandaşa? Öyle bir şey var mı? Yok" ifadeleri de kullanılırken bir yetkili "İkram kesilmedi. Sürekli devam ediyoruz. Kahve, çay, soğuk içecek, kek" dedi.

"BİLET ALIRKEN FİRMALARDA İKRAM VAR MI DİYE SORARIM"

Artık yolcuların ilk önceliğinin de bilet alırken ikram olup olmadığını sormak olduğu belirtildi. Bir vatandaş "Bilet alırken firmalarda ikram var mı diye sorarım. Sorduğumda da yani olumlu cevap alırsam ona yönelirim. Sonuçta bir hizmet sektörü burası. Hasta olanlar var veyahut sıkıntılı olanlar var" şeklinde konuşurken bir yetkili de "Bilet ucuz, mazot yüksek. İkram artık bir lüks oldu yani" dedi.