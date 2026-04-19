FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Otobüslerde ücretsiz olan o uygulama tarihe mi karışıyor?

Şehirlerarası otobüs yolculuklarında bir klasik halini alan ücretsiz ikram uygulaması sona mı eriyor? Bazıları ikramların ve giderlerin maliyetlerini işaret ederek "Bilet ucuz, mazot yüksek. İkram artık bir lüks oldu" ifadelerini kullanırken bazlarının ise müşteri memnuniyetini sağlamak adına ikram uygulamasına devam ettiği aktarıldı.

Otobüslerde ücretsiz olan o uygulama tarihe mi karışıyor?
Hande Dağ

Otobüslerdeki ücretsiz ikram uygulamasında son durum ne? Vatandaşlar ikramların sona ermesi ihtimali hakkında ne düşünüyor? İşte detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otobüslerde ücretsiz olan o uygulama tarihe mi karışıyor? 1

"İSTER İSTEMEZ İKRAM VEREMİYORUZ"

TGRT Haber'de yer alan habere göre, otobüslerde yılların klasiği tarih oluyor, ücretsiz ikram dönemi kapanıyor. Mikrofon uzatılan bir kişi "800 liralık bileti 500 liraya verince ister istemez ikram veremiyoruz. Zarar" ifadelerini kullandı.

Otobüslerde ücretsiz olan o uygulama tarihe mi karışıyor? 2

"SON BİR AYDIR VEREMİYORUZ"

Bir başka yetkili ise "Yiyecek şu an verilmiyor. Son bir aydır veremiyoruz" derken bir vatandaş ise "Gereksiz bence. Kaldırılabilir" dedi. Bir başka vatandaş ise "Kaldırılmasın bence" diyerek görüşünü belirtti.

Otobüslerde ücretsiz olan o uygulama tarihe mi karışıyor? 3

"KİŞİ BAŞI MİNİMUM 100 LİRA İKRAM MALİYETİMİZ VAR"

Mikrofon uzatılan bir başka yetkili "Bir bardak kolanın maliyeti 7 lira. Bir bardak suyun maliyeti 3 lira. Bir bisküvinin maliyeti 12 lira. Kek 6-7 TL. Kişi başı 100 lira minimum ikram maliyetimiz var" şeklinde konuştu. Firmaların artık bir bardak suyun bile maliyetini hesapladığı, ortaya çıkan sonucun ikram arabalarının kalkmasına sebep olduğu belirtildi.

Bazı vatandaşlar ise "Yolculuk ikramsız olmaz, illaki ihtiyaç duyulacak bir şey bu" derken "Olursa bir içecek falan olursa iyi oluyor bazen" dedi.

Otobüslerde ücretsiz olan o uygulama tarihe mi karışıyor? 4

"İKRAM KESİLMEDİ, SÜREKLİ DEVAM EDİYORUZ"

Kimi firmaların ise 'müşteri memnuniyeti' diyerek ikram uygulamasına devam ettiği aktarıldı. "20 saatlik yolda bir tek su mu vereceksin vatandaşa? Öyle bir şey var mı? Yok" ifadeleri de kullanılırken bir yetkili "İkram kesilmedi. Sürekli devam ediyoruz. Kahve, çay, soğuk içecek, kek" dedi.

Otobüslerde ücretsiz olan o uygulama tarihe mi karışıyor? 5

"BİLET ALIRKEN FİRMALARDA İKRAM VAR MI DİYE SORARIM"

Artık yolcuların ilk önceliğinin de bilet alırken ikram olup olmadığını sormak olduğu belirtildi. Bir vatandaş "Bilet alırken firmalarda ikram var mı diye sorarım. Sorduğumda da yani olumlu cevap alırsam ona yönelirim. Sonuçta bir hizmet sektörü burası. Hasta olanlar var veyahut sıkıntılı olanlar var" şeklinde konuşurken bir yetkili de "Bilet ucuz, mazot yüksek. İkram artık bir lüks oldu yani" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ikram otobüs ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.