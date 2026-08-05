Gelinlik fiyatları uçunca tercihler değişti! Satın almak yerine artık kiralanıyor

Kırşehir'de evlenecek çiftler, artan gelinlik fiyatları nedeniyle satın almak yerine kiralama yöntemini tercih ediyor. Gelinlik fiyatlarının 50-60 bin TL'den başlaması üzerine kentteki işletmeler, kiralama hizmetlerini öne çıkarırken çeşitli kampanyalar da düzenlemeye başladı.

Kentte gelinlik işi yapan Fatih Koca, son dönemde müşterilerin büyük bölümünün satın almak yerine kiralama seçeneğine yöneldiğini söyledi.

"SATIN ALMAK İÇİN 55-60 BİNİ GÖZDEN ÇIKARMAK LAZIM"

Gelinlik fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kiralamaya olan ilginin arttığını belirten Koca, "Bugün bir gelinliği satın almak isteyen müşterimizin 55-60 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Biz ise aynı ürünleri 25-30 bin lira arasında kiraya veriyoruz. Kampanyalı ürünlerimiz ise 15 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar değişiyor. Kampanya kapsamında gelinlik, bindallı ve duvak da yer alıyor" dedi.

Öte yandan kına gecesi malzemeleri satışı yapan Müberra Can ise gelinliklerde olduğu gibi kına organizasyonu ürünlerinde henüz kiralama hizmeti sunmadıklarını, ancak yeni sezonda bu sistemi hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Müşterilerin kına malzemelerini de gelinliklerle kıyaslayarak kiralama talebinde bulunduğunu aktaran Can, "Şu anda kına malzemelerinde kiralama yapmıyoruz. Ancak ilerleyen süreçte biz de bu uygulamayı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Gelinlikler her kullanımın ardından profesyonel şekilde temizlenebiliyor. Kına malzemelerinde ise deformasyon riski daha yüksek olduğu için aynı uygulamayı hayata geçirmek daha zor oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır