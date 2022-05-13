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Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

13.05.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı. Süre uzatımına ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde sirküler yayımlandı.

Buna göre, 17 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken, 2022 I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, ödeme süreleri 20 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

(AA)

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