Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! | Vergiler ertelendi mi? Hangi vergiler ertelendi? İşte ertelenen vergilerin son ödeme tarihleri!

30 Nisan itibariyle girdiğimiz "tam kapanma" sürecinin dördüncü gününde, yeni düzenlemeler de devam ediyor. Geçici vergi ödeme döneminde beyanname tarihi, 17 Mayıs gün sonu olarak belirlenen geçici vergilerin son ödeme tarihlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre; kurum ve gelir geçici vergileri ile ilgili beyanname verilmesi ve ödeme yapılması için süre, Mayıs ayının sonuna kadar uzatıldı. Vatandaşlar geçici vergi beyannamelerinin ertelenmesi hakkındaki detayları araştırmaya başladı.

HANGİ VERGİLER ERTELENDİ?

Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.