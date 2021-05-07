Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl 24 milyonu aşkın bandrollü ürün denetledi

GİB verilerinden derlediği bilgiye göre, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibi için Ürün İzleme Sistemi kullanılıyor.

Sistem, vergi kayıp ve kaçağını önleyerek vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamak amacıyla mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşmak için teknolojik imkanları kullanarak üretilen ve ithal edilen söz konusu ürünlerin bandrol, kod veya kodlanmış etiketler aracılığıyla takip edilmesi esasına dayanıyor.

Ülke genelinde, Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılarak yapılıyor.

Buna göre, geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 38 bin 10 oldu.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı da 24 milyon 2 bin 716 olarak belirlendi. Savcılığa bildirilen mükellef sayısı 1579 olarak kayıtlara geçti. Denetimler kapsamında kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı ise geçen yıl 1 milyon 224 bin 400 lirayı buldu.