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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan karar: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği değişti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.06.2024 07:05
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Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne (BSMV) tâbi işlemleri için dekont, BSMV’ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan karar: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği değişti

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne (BSMV) tâbi işlemleri için dekont, BSMV’ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyecek.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV’ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecekler.

Tebeliğin tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri bu tebliğin yayımını izleyen ayın başında, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri 1/1/2025 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

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