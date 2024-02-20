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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kiracılara çağrı! Adım adım anlattılar: Ev sahipleri attık düşük kira geliri gösteremeyecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.02.2024 16:14 | Son Güncelleme:
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi kaybının önüne geçmek için kirada oturan vatandaşlara "Kira Bildirim Formu" doldurmaları çağrısında bulundu. Ev sahiplerinin yapması gerekenleri ise adım adım anlatarak açıkladı. Söz konusu uygulamayla mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanatları karşılaştırılabilecek. Eksik veya düşük beyan durumunda oluşabilecek vergi kaybının önüne geçilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kiracılara çağrı! Adım adım anlattılar: Ev sahipleri attık düşük kira geliri gösteremeyecek

GİB sosyal medya hesabından yaptığı duyurusunda, kirada oturan vatandaşlardan belirtilen internet adresine girerek "Kira Bildirim Formu" doldurunmasını istedi. Bu uygulama ile mülk sahiplerinin beyan ettiği kira ile kiracıların ödedikleri kira bedellerinin karşılaştırılıp vergi kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler tespit edilmektedir. Buna göre mükelleflerimizi gönüllü uyuma davet etmek üzere bilgilendirme mektupları gönderilmekte ve/veya kiracı yoklama yapılmaktadır.

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Yapılan yoklama sonucunda ulaşılamayan kiracılara belirtilen gün ve saatte, belirtilen adrese gelmeleri için ödenen kiralara ilişkin görüşme mektubu bırakılmaktadır. Bugünden itibaren görüşme mektubu bırakılan kiracı vatandaşlarımız kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi Uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu’nu doldurarak da yapabileceklerdir. Bu doğrultuda kira ödeyen tüm vatandaşlarımızı Kira Bildirim Formu’nu doldurmaya davet ediyoruz.

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Kira Bildirim Formu; Dijital Vergi Dairesine (https://dijital.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileri (kullanıcı kodu / T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası) ve şifre veya e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında sol menüde en alt bölümde yer almaktadır.

“Kira Bildirim Formu” alanında kullanıcılardan istenen;

  • Kiracıya İlişkin Bilgiler,

  • Mülk Sahibine İlişkin Bilgiler,

  • Taşınmaza İlişkin Bilgiler,

  • Kira Ücretinin Yatırıldığı Hesap Bilgileri,

  • Bildirime İlişkin Açıklamalar

bölümlerinin doldurularak kaydedilmesi gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
kira gelir vergisi beyannamesi
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