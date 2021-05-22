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Gelir Kaybı Desteği ne zaman yatacak? Gelir Kaybı Desteği Nisan ödemesi ne zaman yatacak?

22.05.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz 2020 yılında ülkemizde görülmeye başlanan pandeminin etkisiyle kepenk indiren birçok esnaf için gelir kaybı destek paketi hayata geçti. Gelir kaybı desteği, esnafa Ocak, Şubat ve Mart ayı için verilecekti. Mayıs ayının ilk iki haftasının tam kapanma ile geçmesi sonucunda verilen destek, Nisan ayını da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Gelir Kaybı Desteği ne zaman yatacak? Gelir Kaybı Desteği Nisan ödemesi ne zaman yatacak?

Buna göre 4 ay boyunca verilen destek; gelir kaybı için 1000 TL, kira yardımı için büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde ise 500 TL olarak açıklanmıştı. Gelir Kaybı Desteği’nden ülkemizde 1 milyon 300 binin üzerinde vatandaş faydalanıyor.

GELİR KAYBI DESTEĞİ NİSAN ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Alınan bu karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği ödemesi gerçekleştirilmekteydi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 19:00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan bir tam kapanma süreci yaşandığından, destek başvurusu onaylanarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında verilen gelir kaybı ve kira desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 29 Nisan 2021 tarihli ve 3929 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince tekrar başvuru yapmaya gerek olmaksızın bir ay daha aynı tutarlarda destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır.

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GELİR KAYBI DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat destek başvurusunda bulunamayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler için destekten yararlanma koşulları aynı kalmak kaydıyla 31 Mayıs 2021 saat 23:59’ a kadar başvuru imkanı verilecek ve başvuruların aynı yöntemle elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresinden alınması sağlanacaktır. Hâlihazırda başvurusu bulunan kişilerin de itiraz süreleri aynı tarihe kadar uzatılmıştır.

GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi.


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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı tam kapanma
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