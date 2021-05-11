Gelir Kaybı Desteği Nisan ödemesi ne zaman? Gelir Kaybı Destek başvuru tarihi ne zaman? Gelir Kaybı Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Yapılan son kabine toplantısından sonra alınan kararla 30 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında bir tam kapanma süreci başladı. Bu süreç içerisinde iş yeri kapanan esnaf için Ocak, Şubat ve Mart aylarında verilen Gelir Kaybı Destek ödemelerinin, tekrar bir başvuru olmadan Nisan ayında da verileceği kararlaştırılmıştı. Esnaf vatandaşlarımız ise, Gelir Kaybı Nisan destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor.

GELİR KAYBI NİSAN DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Alınan bu karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği ödemesi gerçekleştirilmekteydi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 19:00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanmaya geçileceğinden destek başvurusu onaylanarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında verilen gelir kaybı ve kira desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 29 Nisan 2021 tarihli ve 3929 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince tekrar başvuru yapmaya gerek olmaksızın bir ay daha aynı tutarlarda destek ödemesi yapılacaktır.