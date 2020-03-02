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Gelir vergisi beyannamesinde süre bugün doluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2020 09:47 | Son Güncelleme

Gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesini verme dönemi dün başlarken, geliri basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler için ise beyanname verme süresi bugün son gün.

Gelir vergisi beyannamesinde süre bugün doluyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, gelir vergisi mükellefleri için beyanname dönemi hareketliliği yaşanıyor.

Buna göre, geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerin 2019 yılı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermesi için tanınan süre bugün sona erecek.

Basit usule tabi mükelleflerde, kendi işinde bilfiil çalışmak, ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak gibi şartlar aranıyor.

Mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden verecek. Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi iki eşit taksitte tahsil edilecek. İlk taksit, beyanname verme süresi içinde, ikinci taksit ise 1-30 Haziran tarihlerinde ödenecek.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2019 yılı kazançlarına ilişkin gelir vergisi beyannamesi, mart ayı içinde verilecek. Beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Bu arada diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının da 2020 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemlerini yarın gün sonuna kadar yapması gerekecek.

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYNNAMESİ DÖNEMİ BAŞLADI

Öte yandan ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için de beyanname dönemi bugün başladı. Mükellefler, 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart Salı günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderecek.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden 7 gün 24 saat düzenleyebilecek.

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart'a kadar, ikinci taksitin 4 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekecek.

Vergi ödemeleri, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartları ile 02.00-23.45 saatlerinde ödenmesi mümkün olacak.

Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumdaki mükelleflerin adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak. Bu mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezi'ni (Alo 189) arayarak randevu talep etmeleri gerekecek.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
gelir vergisi, ticari kazanç, beyanname süresi,

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