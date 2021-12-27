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Gelir vergisi kesintileri çiftçiye iade edilecek! Başvuru süresi 31 Aralık'ta dolacak

27.12.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin çiftçiye iade edilecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gelir vergisinin iadesi için çiftçilerin 31 Aralık'a kadar başvuru yapmasını belirtti.

Gelir vergisi kesintileri çiftçiye iade edilecek! Başvuru süresi 31 Aralık'ta dolacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için çiftçilerin 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini belirterek, iadelerin 2016 yılından itibaren yapılan destekleri kapsadığını bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iade sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başvuruların yıl sonunda dolacağını vurgulayan Bayraktar, "Vergi iadesi 2016 yılından günümüze olan tarımsal destekleri kapsıyor. İade için çiftçilerimizin en geç 31 Aralık'a kadar dilekçelerini eksiksiz bir biçimde doldurarak başvuruda bulunmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Talep dilekçelerinin internetten doldurulabileceği gibi, elden veya posta yoluyla vergi dairelerine ya da mal müdürlüklerine de verilebileceğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hak sahiplerinin mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan başvurularla bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin dilekçelerin elden ve posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Kendisine destek ödemesinde bulunulan hak sahiplerinin mirasçıları tarafından iade talebinde bulunulması halinde ise dilekçe ekine 'mirasçılık belgesi' ile 'veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi'nin eklenmesi şartıyla mirasçılar hisseleri oranında iadeden yararlanabileceklerdir.”

Bayraktar, bu süreçte ziraat odalarının çiftçilere yardımcı olacağını ifade etti.

BAŞVURU KANALLARI BELLİ OLDU

Başvuru için gerekli koşulları taşıyanlar, dilekçelerini, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine ulaştırabilecek.

1 Ocak 2016'dan önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif suretiyle ödenmiş bulunan gelir vergileri yönünden ise düzenlemeden faydalanılması mümkün olmayacak.

Düzenleme kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon üreticiye, faiziyle yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor.

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