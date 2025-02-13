Gelişmeler akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini tetikledi! Kritik eşik (13 Şubat güncel benzin - motorin fiyatları)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,39 dolardan işlem görüyor. Dün 76,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 74,39 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,66 dolardan alıcı buldu.

PETROL FİYATLARININ DÜŞÜŞÜNDE ONLAR ETKİLİ OLDU

Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine yönelik haber akışı etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) dün yayımlanan raporuna göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artışla 427 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldi. Beklentiler, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi.

PETROL FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKTİ

Piyasa beklentilerinin üzerindeki yükseliş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin azaldığına işaret ederek, petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı. TÜFE aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

FİYATLARI BASKILIYOR

ABD'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendiriyor. Bu durum ülkede talebin azalacağı öngörülerini güçlendirerek fiyatları baskılıyor.

AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETİ DESTEKLİYOR

Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılacağı ihtimalinin güçlenmesi de piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, barışa ulaşma imkanları hakkında konuştuklarını bildirdi.

Zelenskiy, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında kendisiyle bilgi paylaştığını belirterek, "Ukrayna, herkesten çok barış istiyor. Rusya'nın saldırılarını durdurmak, güvenilir ve kalıcı barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlarımızı belirliyoruz. Başkan Trump'ın dediği gibi, yapalım bunu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ocakta petrol üretiminin düştüğünü açıklaması, fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçti.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 121 bin varil azalarak 26 milyon 678 bin varile geriledi. Söz konusu veriler piyasada arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 76,42 doların direnç, 73,11 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)

AKARYAKIT FİYATLARINDA SINIRLI İNDİRİM İHTİMALİ

Öte yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; brent fiyatının Rus petrolünün piyasaya dönebileceği spekülasyonuyla sert düştüğü belirtilirken iç piyasalarda da akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisinin yükseldiği vurgulandı.

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesine dair yeni gelişmelerin petrol fiyatlarındaki gerilemede etkili olduğunun belirtildiği aktarılırken piyasada, barışın sağlanması halinde yaptırımların da zamanla kalkacağı ve Rus petrolünün piyasaya döneceği spekülasyonunun fiyatlanmaya başlandığı vurgulandı.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası dikkatler içeride de akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Haberde, sektör temsilcilerinin 75 doların altında kalıcılık halinde akaryakıt fiyatlarında sınırlı indirimlerin söz konusu olabileceğini belirttiği ifade edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - BENZİN, MOTORİN FİYATLARI)

13 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatlarına göre, benzin fiyatı 46,38 TL ve motorin fiyatı 46,51 TL.