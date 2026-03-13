FİNANS

Gemi adamlarına iaşe zammı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gemi adamlarını ilgilendiren iaşe bedeline zam yapıldığını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenen günlük ücret 325 TL’den 430 TL’ye yükseltildi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gemi adamlarının çalışma şartlarına ilişkin ödemelerde yeni düzenlemeye gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla iaşe servisi bulunmayan gemilerde çalışan gemi adamlarına ödenen günlük iaşe bedelinin artırıldığını açıkladı. Yapılan düzenleme ile daha önce 325 TL olarak uygulanan ödeme tutarı 430 TL’ye çıkarıldı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bakanlık paylaşımında, iaşe servisi kurulmayan gemilerde çalışan gemi adamlarına ödenecek günlük bedelin artırıldığı ifade edildi.

ORTAK KARAR VURGUSU

Açıklamada, belirlenen tutarın çalışan, işveren ve kamu temsilcilerinin ortak değerlendirmesi sonucunda belirlendiği vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlığımızın Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 325 TL’den 430 TL’ye yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz”

GEMİ ADAMLARINI İLGİLENDİRİYOR

Söz konusu düzenleme, iaşe servisi bulunmayan gemilerde çalışan gemi adamlarının günlük yemek bedeli karşılığı yapılan ödemeleri kapsıyor.
Yeni tutarın yürürlüğe girmesiyle birlikte gemi adamlarına yapılacak ödemeler güncellenmiş oldu.

