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GençKart uygulamasına başvurular başladı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.03.2024 12:15
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Sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan "GençKart" uygulaması başlıyor. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular nereye yapılacak?

GençKart uygulamasına başvurular başladı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanmayı sağlayacak "GençKart" uygulaması başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GençKart" uygulaması ile sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kart bir yıl boyunca kullanılabilecek.

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz."


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Kültür ve Turizm Bakanlığı genç kart
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