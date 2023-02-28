FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ‘Gerçek değeri bu değil’ dedi, rakamı açıkladı! Altın fiyatları için daha önce hiç duymadığınız yorum: Zorunda kalacaklar…

‘Gerçek değeri bu değil’ dedi, rakamı açıkladı! Altın fiyatları için daha önce hiç duymadığınız yorum: Zorunda kalacaklar…

28.02.2023 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın fiyatları 2023'ün en düşük seviyesini görürken, gram altın fiyatı ise 1.185 TL rekorundan yüzde 7,6 uzaklaştı. ‘Altın fiyatları ne olur, düşecek mi?’ diye merak edenler için Ekonomist Tunç Şatıoğlu’ndan kritik bir yorum geldi.Altının şu anda olması gereken değerini hesaplayan uzman, Fed’in daha fazla faiz artışı yapamayacağına dikkat çekerek yükseliş için açık kapı olduğunu savundu. İşte son dakika gelişmeleriyle Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatı.

‘Gerçek değeri bu değil’ dedi, rakamı açıkladı! Altın fiyatları için daha önce hiç duymadığınız yorum: Zorunda kalacaklar…

Şubat FOMC toplantısının ardından gelen verilerle 1.960 dolardan düşüşe geçen ons altın yıl içi zirveden yüzde 8’e yakın geriledi ve 2023 yılı kazançlarını sildi. Ons altındaki yükselişe bağlı 2 Şubat’ta 1,185 TL ile rekor seviyeye çıkan gram altın, yine onstaki değer kaybına bağlı dün 1,094 TL’ye geriledi. 2023 kazançlarını geri veren gram altın da tarihi seviyeden yüzde 7,6 oranında uzaklaştı. Bugün ise altının ons fiyatı 1.822 dolardan, gram fiyatı ise 1.102 liradan değerleniyor. Çeyrek altın 1.803 TL, Cumhuriyet altını 7.579 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.088 TL seviyelerinde bulunuyor.

1

ALTIN FİYATLARI İÇİN SES GETİRECEK YORUM

Fed Başkanı Powell faizlerde tepe noktanın ne olacağına karar vermediklerini ifade etse de, para piyasaları Fed’in faizlerde hedef oranının yüzde 5,408’e yükselmesini bekliyor. ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu dizginlemek için tahminlerden daha uzun bir süre faiz artırımı yapacağına dair korkular altın fiyatlarını zayıflatırken, Ekonomist Tunç Şatıroğlu çok kritik bir değerlendirmede bulundu.

4

ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın için umutlu olduğunu dile getiren uzman isim, altın fiyatlarının makro açıdan bakıldığında çok düşük olduğunu dile getirdi. Enflasyon ve faiz oranlarını anlama ve öngörmede kritik bir öneme sahip olan ABD M2 para arzının pandemi öncesinden bu yana yüzde 38’lik artış yaşadığını söyleyen Şatıroğlu, “Bu artış ABD’de birçok şeyin fiyatının artmasına sebep oldu. Altın fiyatları para arzı kadar değerlenmiş olsa yüzde 38 artışla 2.220 dolar seviyelerinde olması gerekiyor. 2018’den bu yana ülkedeki enflasyon artışı yüzde 20. İki tarafta da artış varken altın bunun çok gerisinde kaldı” yorumunu yaptı.

2

ABD’NİN FAİZ BORCU 852 MİLYAR DOLAR

Fed’in faiz arttırımlarının enflasyonla olan savaşı kazanıncaya kadar süremeyeceğini ifade eden ünlü ekonomist, “Faiz arttırımlarının bir yerden sonra durması gerekiyor. Hatta çok fazla arttıramayacağını düşünüyorum. ABD’nin ödediği faiz şu anda 852 milyar dolara çıkmış durumda. Ve giderek daha çok borçlanıyor. Peki 852 milyar dolar ne demek? Bu da ABD’nin 1,9 trilyon dolarlık bütçesinde savunma için harcanan para 738 milyar dolar. Dolayısıyla Fed kafasına göre çok da fazla faiz arttıramaz. Ancak bu faizi çok yukarıda tutamayarak indirmek zorunda. Faizleri indirdikleri zaman ise altın fiyatlarının yükselmesini bekliyorum” dedi.

3

“DİP SEVİYE HENÜZ GÖRÜLMEDİ”

Ancak şu andaki durumda henüz dip seviyenin görülmediğinin de altını çizen Tunç Şatıroğlu, ons altın fiyatlarının 1790 dolar seviyelerine doğru gerileyebileceğini belirtti. “Ama bunlar gelip geçici şeyler” diyen uzman isim, “İlla ki yükselme potansiyeli çok yüksek” açıklamasında bulundu.

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT ile milyonlara emeklilikte son viraj: Bugün saat 15.00'te...EYT ile milyonlara emeklilikte son viraj: Bugün saat 15.00'te...
Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak!
Gram altın fiyatları tepetaklak! 30 Aralık sonrası ilk kez...Gram altın fiyatları tepetaklak! 30 Aralık sonrası ilk kez...
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak!

Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak!

EPDK duyurdu: Benzin ve motorin...

EPDK duyurdu: Benzin ve motorin...

GSS prim borcu olanlar dikkat! Borç da faiz de silinecek…

GSS prim borcu olanlar dikkat! Borç da faiz de silinecek…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.