‘Gerçek değeri bu değil’ dedi, rakamı açıkladı! Altın fiyatları için daha önce hiç duymadığınız yorum: Zorunda kalacaklar…

Şubat FOMC toplantısının ardından gelen verilerle 1.960 dolardan düşüşe geçen ons altın yıl içi zirveden yüzde 8’e yakın geriledi ve 2023 yılı kazançlarını sildi. Ons altındaki yükselişe bağlı 2 Şubat’ta 1,185 TL ile rekor seviyeye çıkan gram altın, yine onstaki değer kaybına bağlı dün 1,094 TL’ye geriledi. 2023 kazançlarını geri veren gram altın da tarihi seviyeden yüzde 7,6 oranında uzaklaştı. Bugün ise altının ons fiyatı 1.822 dolardan, gram fiyatı ise 1.102 liradan değerleniyor. Çeyrek altın 1.803 TL, Cumhuriyet altını 7.579 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.088 TL seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN SES GETİRECEK YORUM

Fed Başkanı Powell faizlerde tepe noktanın ne olacağına karar vermediklerini ifade etse de, para piyasaları Fed’in faizlerde hedef oranının yüzde 5,408’e yükselmesini bekliyor. ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu dizginlemek için tahminlerden daha uzun bir süre faiz artırımı yapacağına dair korkular altın fiyatlarını zayıflatırken, Ekonomist Tunç Şatıroğlu çok kritik bir değerlendirmede bulundu.

ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın için umutlu olduğunu dile getiren uzman isim, altın fiyatlarının makro açıdan bakıldığında çok düşük olduğunu dile getirdi. Enflasyon ve faiz oranlarını anlama ve öngörmede kritik bir öneme sahip olan ABD M2 para arzının pandemi öncesinden bu yana yüzde 38’lik artış yaşadığını söyleyen Şatıroğlu, “Bu artış ABD’de birçok şeyin fiyatının artmasına sebep oldu. Altın fiyatları para arzı kadar değerlenmiş olsa yüzde 38 artışla 2.220 dolar seviyelerinde olması gerekiyor. 2018’den bu yana ülkedeki enflasyon artışı yüzde 20. İki tarafta da artış varken altın bunun çok gerisinde kaldı” yorumunu yaptı.

ABD’NİN FAİZ BORCU 852 MİLYAR DOLAR

Fed’in faiz arttırımlarının enflasyonla olan savaşı kazanıncaya kadar süremeyeceğini ifade eden ünlü ekonomist, “Faiz arttırımlarının bir yerden sonra durması gerekiyor. Hatta çok fazla arttıramayacağını düşünüyorum. ABD’nin ödediği faiz şu anda 852 milyar dolara çıkmış durumda. Ve giderek daha çok borçlanıyor. Peki 852 milyar dolar ne demek? Bu da ABD’nin 1,9 trilyon dolarlık bütçesinde savunma için harcanan para 738 milyar dolar. Dolayısıyla Fed kafasına göre çok da fazla faiz arttıramaz. Ancak bu faizi çok yukarıda tutamayarak indirmek zorunda. Faizleri indirdikleri zaman ise altın fiyatlarının yükselmesini bekliyorum” dedi.

“DİP SEVİYE HENÜZ GÖRÜLMEDİ”

Ancak şu andaki durumda henüz dip seviyenin görülmediğinin de altını çizen Tunç Şatıroğlu, ons altın fiyatlarının 1790 dolar seviyelerine doğru gerileyebileceğini belirtti. “Ama bunlar gelip geçici şeyler” diyen uzman isim, “İlla ki yükselme potansiyeli çok yüksek” açıklamasında bulundu.



