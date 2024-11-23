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Geri sayım başladı! Asgari ücretlinin gözü kulağı ocak ayında... "Bir dengede tutmak gerek" diyerek konuştu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.11.2024 16:51
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Asgari ücret için artık zaman daralıyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyorken konu ile ilgili açıklamalarda yapılmaya devam ediliyor. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, asgari ücrette bir denge tutulması gerektiğinin altını çizen açıklamalarda bulundu. Leblebici, enflasyona dikkat çekerek, "Görünen, önümüzdeki sene enflasyon hedef alınıp üzerine birtakım şeyler ekstra yapılabilir" şeklinde konuştu.

Geri sayım başladı! Asgari ücretlinin gözü kulağı ocak ayında... "Bir dengede tutmak gerek" diyerek konuştu

Asgari ücret ne kadar olacak? Kasım ayının artık son günlerini yaşıyorken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasınada az bir zaman kaldı. Yüzde 25'lerden yüzde 50'lere kadar asgari ücret için oranlar konuşuluyorken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret için "enflasyona ezdirmeyeceğiz" söylemi tüm tahminleri değiştirdi.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için yüzde 30'larda tahmin yapılıyorken, şu an yüzde 40'lara kadar tahminler revize edildi. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) 3. Yatırım Zirvesi’nde Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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"BİR DENGE TUTTURMAK GEREKİYOR"

Yıl sonu yaklaşırken 2025 zam tartışmalarının başladığı ve enflasyon üzerindeki seyrinin konuşulduğu bu süreçte asgari ücrete yönelik de değerlendirmede bulunan Leblebici, “Asgari ücrette bir denge tutturmak gerekiyor. Anladığım kadarıyla önümüzdeki senenin enflasyon konusu ana maddelerden biri. Görünen, önümüzdeki sene enflasyon hedef alınıp, üzerine birtakım şeyler ekstra yapılabilir” dedi.

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Makro ihtiyati uygulamaların baskı yarattığını ve bankalar olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyleyen Leblebici, “Gevşeme tamamen enflasyon süreci ile alakalı evet bizim üzerimize baskı yaratıyor enflasyon iniş trendiyse herkesin yüklenmesi gereken sorumlulukları var bankacılık kesimi de üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor” diye ekledi.
Leblebici, döviz kredilerinde bir eğilim olduğunu aktararak, “Döviz kredilerine şöyle bir regülasyonumuz var. Eğer yatırıma gidiyorsa yatırım ihtiyacı artıyorsa döviz kredilerini trendinin devam etmesi normal” şeklinde konuştu.

"TCMB'DE DAHA FAZLA VERİ SETİ VAR"

Leblebici, para politikası ve faizlerin seyrine yönelik de Merkez Bankası’nın öncülüğüne işaret ederek şunları söyledi:
“Merkez Bankası’nın elindeki veri seti ile bizim elimizdeki veri seti asimetrik. Asimetrikten kastım, onda daha fazla veri seti var. Merkez Bankası’nın bize yaptığı rehberlikte bir değişim var. Merkez Bankası’nın ne zaman faiz indireceği tamamen onun kararı, veri setine göre hareket ettiği için bir trendi gösterdiğini varsayıyorum. Birtakım şeylerin olacağını zaten bekliyorduk onu teyit etmiş olur hale geldiler.”

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Anahtar Kelimeler:
Zam asgari ücret 2025
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